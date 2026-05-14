En medio del debate legislativo por la regulación de las plataformas de apuestas online en Chile, el representante de la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (APAL), Carlos Baeza, defendió la necesidad de avanzar con urgencia en una ley, aunque cuestionó directamente la tesis que sostiene que estas empresas operan ilegalmente en el país.

En entrevista con Ciudadano ADN, el líder gremial sostuvo que actualmente existe un “mercado no regulado”, pero insistió en que eso no significa que la actividad esté prohibida.

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“No hay ninguna norma legal en Chile que prohíba todos los juegos de azar”, afirmó, agregando que “no hay ninguna norma en materia constitucional, penal o civil que permita afirmar que las apuestas online son ilegales”.

Sus declaraciones se producen en medio de un escenario complejo para la industria, luego de que la Corte Suprema ratificara fallos que ordenaron bloquear plataformas de apuestas online y reafirmaran que estas operan fuera del marco legal chileno. Pese a ello, Baeza insistió en que el camino correcto es legislar y no prohibir.

“Nosotros nunca hemos dicho ‘esto no está prohibido, déjennos trabajar tranquilos’. Todo lo contrario: regúlenos”, lanzó. Según explicó, APAL lleva cuatro años impulsando un marco normativo que permita establecer estándares internacionales, control financiero y protección para los usuarios.

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El abogado aseguró que uno de los principales problemas del escenario actual es precisamente la falta de regulación. “Hoy día cualquiera puede operar y eso claramente no resiste demasiado análisis”, afirmó, apuntando a plataformas desconocidas que han ingresado al mercado chileno con auspicios deportivos y operaciones desde el extranjero.

Un proyecto en discusión

En esa línea, destacó que el proyecto en discusión contempla exigencias como constituir sociedades bajo ley chilena, contar con RUT, representante legal y domicilio en el país. Además, defendió las medidas de juego responsable y protección de menores. “La Política Nacional de Apuestas Responsables que incorpora esta ley establece un estándar inédito”, sostuvo.

Baeza también abordó el impacto económico de la eventual regulación y aseguró que el Estado podría recaudar entre 250 y 400 millones de dólares anuales. Sin embargo, criticó la carga tributaria propuesta de 37,6%, asegurando que “no tiene respaldo técnico”.

“Mientras más alta es la carga tributaria, más baja es la tasa de canalización”, explicó. “Eso significa menos jugadores protegidos y más usuarios en plataformas no reguladas. Finalmente, la recaudación disminuye”, advirtió.

Finalmente, el representante de APAL insistió en que la industria está alineada con los objetivos del Estado. “Queremos más jugadores protegidos y mayor recaudación fiscal. Pero esto tiene que hacerse con una regulación eficiente y realista”, cerró.