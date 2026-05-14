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Giro inesperado en la banca de un club del fútbol chileno: “Es prioridad que venga”

El presidente de Universidad de Concepción, Agustín Lorenzetti, reconoció su interés por concretar el regreso de Cristian Muñoz, quien ascendió al club a Primera División, tras la reciente salida de Leonardo Ramos.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad de Concepción ha vivido un primer semestre lleno de cambios en su banca técnica. El “Campanil” comenzó la temporada bajo el mando del argentino Juan Cruz Real, quien dejó el cargo por motivos personales. Luego, llegó el uruguayo Leonardo Ramos, pero su ciclo duró apenas 48 días y se fue a Danubio.

En ese escenario, la dirigencia penquista designó a Ricardo Viveros como técnico interino mientras trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador. Eso sí, en la lista de candidatos hay un gran favorito: Cristian Muñoz, DT que ascendió al club a Primera División en la temporada 2025.

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Así lo confirmó Agustín Lorenzetti, presidente de la UdeC, en diálogo con Sabes Deportes. “Es uno de los técnicos que yo tengo como prioritario para que venga. Es imposible no tener una gran relación por lo que vivimos el año pasado”, reconoció el dirigente.

“Es un técnico igual de loco que yo por el fútbol y el trabajo. He tenido conversaciones con él a las 3 de la mañana sobre fútbol. Hay una situación particular, porque él terminó en Palestino hace poquito, así que habrá que ver, pero me gustaría que pudiera venir por sobre otros que están en la mesa", añadió Lorenzetti.

Cabe recordar que Cristian Muñoz está sin club desde el pasado 24 de abril tras su salida de Palestino. Sin embargo, las bases del Campeonato Nacional establecen que debe cumplir un plazo de 60 días antes de dirigir a otro equipo de la misma división, por lo que Universidad de Concepción recién podría incorporarlo el 23 de junio.

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