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Kast respalda a Lincolao tras salida de Araos y aborda eventuales desvinculaciones: “Se van a enterar cuando corresponda”

El Presidente defendió a la ministra Ximena Lincolao, valoró el rol de la ciencia y evitó profundizar en posibles desvinculaciones.

Juan Castillo

Diana Copa

Agencia Uno

Agencia Uno

El Presidente José Antonio Kast abordó la crisis que atraviesa el Ministerio de Ciencia, luego de la salida del exsubsecretario Rafael Araos y las versiones cruzadas por eventuales desvinculaciones en la cartera encabezada por Ximena Lincolao.

Consultado por la situación, el Mandatario evitó profundizar en el debate interno y respaldó la continuidad de la ministra.

“La versión oficial del Estado es que agradecemos mucho los servicios que prestó el subsecretario de Ciencia, y le agradezco mucho a la ministra Lincolao lo que está haciendo”, señaló.

Kast evita adelantar eventuales desvinculaciones en Ciencia

El jefe de Estado afirmó que la salida de Araos ya corresponde a una decisión tomada y adelantó que en los próximos días se nombrará a una nueva autoridad para la subsecretaría. “Tenemos una ministra, y en los próximos días vamos a nombrar un nuevo subsecretario, y seguiremos adelante en todo lo que sea progreso, desarrollo, porque la ciencia es muy importante”, sostuvo.

Respecto a posibles desvinculaciones, Kast no entregó mayores detalles. “Todo va paso a paso. Y si se dan algunas desvinculaciones, ustedes se van a enterar cuando corresponda”, afirmó.

El Presidente también aprovechó de aclarar sus dichos previos sobre investigación científica y recursos públicos, luego de cuestionamientos surgidos en el mundo académico. En esa línea, recalcó que “la ciencia es relevante, muy relevante”, aunque planteó que se debe revisar cómo se asignan y evalúan ciertos fondos.

Según explicó, existen recursos entregados por distintas instituciones, como gobiernos regionales o municipios, que podrían no contar siempre con las competencias necesarias para medir su impacto. “Yo creo que siempre es bueno analizar”, afirmó.

Además, Kast planteó que algunas universidades fomentan una alta producción de publicaciones para mejorar en rankings, pero eso no siempre se traduce en mejor educación. “Yo lo que invito es a reflexionar, ¿estamos haciendo las cosas bien o las podemos hacer mejor?”, señaló.

Finalmente, el Mandatario llamó a administrar mejor los recursos disponibles y potenciar a quienes ya están desarrollando investigación con resultados concretos.

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