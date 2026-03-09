;

Alerta en La Roja: selección africana sondea a Thomas Gillier

Argelia apela al vínculo familiar del formado en la UC con tal de convencerlo para que juegue por su país.

Carlos Madariaga

Alerta en La Roja: selección africana sondea a Thomas Gillier

Alerta en La Roja: selección africana sondea a Thomas Gillier / Minas Panagiotakis

Una de las figuras chilenas en torno al famoso recambio que se busca en la selección chilena es Thomas Gillier.

El portero formado en la UC ya suma tres titularidades seguidas por el Montreal de la MLS, pero todavía no ha podido debutar por la selección chilena.

Revisa también:

ADN

El jugador de 21 años fue citado para la última doble fecha eliminatoria y los amistosos de octubre y noviembre por parte de Nicolás Córdova, aunque no tuvo minutos en ninguno de ellos.

Esta situación estaría siendo seguida de cerca por otro país que buscaría convencer a Thomas Gillier de dejar de defender a Chile.

Según información de FutChile, en la selección de Argelia están siguiendo de cerca el presente del formado en la UC, considerando que, aunque el padre del joven portero era francés, su abuelo nació en Argelia, por lo que podría ser citado a dicho combinado nacional.

De hecho, los africanos apuntaron ya, en una fórmula similar, para tener defendiendo a su país a Luca Zidane, hijo de Zinedine Zidane pero que eligió jugar por el elenco de sus antepasados.

Thomas Gillier todavía no debuta por La Roja y eso abre la chance para que defienda a Argelia, cuestión que podría zanjarse en caso de que el jugador del Montreal defienda a Chile en los amistosos de marzo, contra Nueva Zelanda y Cabo Verde.

Contenido patrocinado

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

&#039;DEADLINE&#039; debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

'DEADLINE' debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: &#039;para que la gente me vea en otra faceta&#039;

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: 'para que la gente me vea en otra faceta'

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad