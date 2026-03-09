Alerta en La Roja: selección africana sondea a Thomas Gillier

Una de las figuras chilenas en torno al famoso recambio que se busca en la selección chilena es Thomas Gillier.

El portero formado en la UC ya suma tres titularidades seguidas por el Montreal de la MLS, pero todavía no ha podido debutar por la selección chilena.

El jugador de 21 años fue citado para la última doble fecha eliminatoria y los amistosos de octubre y noviembre por parte de Nicolás Córdova, aunque no tuvo minutos en ninguno de ellos.

Esta situación estaría siendo seguida de cerca por otro país que buscaría convencer a Thomas Gillier de dejar de defender a Chile.

Según información de FutChile, en la selección de Argelia están siguiendo de cerca el presente del formado en la UC, considerando que, aunque el padre del joven portero era francés, su abuelo nació en Argelia, por lo que podría ser citado a dicho combinado nacional.

De hecho, los africanos apuntaron ya, en una fórmula similar, para tener defendiendo a su país a Luca Zidane, hijo de Zinedine Zidane pero que eligió jugar por el elenco de sus antepasados.

Thomas Gillier todavía no debuta por La Roja y eso abre la chance para que defienda a Argelia, cuestión que podría zanjarse en caso de que el jugador del Montreal defienda a Chile en los amistosos de marzo, contra Nueva Zelanda y Cabo Verde.