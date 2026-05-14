El despliegue de ICE en el Mundial 2026: Seguridad perimetral bajo la lupa de la opinión pública

Cada vez falta menos para que comience el Mundial de fútbol 2026 de la FIFA y ya se van alistando los últimos detalles para recibir a hinchas de todo el planeta.

Más allá de las canchas, el deporte y el espectáculo, también se debe considerar un aspecto fundamental: la seguridad.

Bajo este escenario, hay que tener en cuenta un contexto internacional bastante tenso, sobre todo por el ruido mediático que genera Estados Unidos, uno de los organizadores (junto a Canadá y México).

A medida que se acerca el pitazo inicial, la planificación en las sedes estadounidenses ha comenzado a abrir cierto debate.

Según informaron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrían estar presentes en los alrededores de los estadios durante el torneo que comienza el próximo mes.

La agencia ha puesto a disposición su personal para colaborar con departamentos de policía locales y otras entidades federales.

El objetivo principal, de acuerdo con fuentes oficiales citadas, es reforzar los perímetros de seguridad de los encuentros, una labor similar a la que el DHS desempeña habitualmente en eventos de gran magnitud como el Super Bowl o el Derby de Kentucky.

Sin embargo, teniendo en cuenta todo lo que ocurre con el ICE y la presencia de inmigrantes en EE. UU., se forma cierto ambiente de preocupación entre los posibles asistentes a los recintos.

Un rol diferente

A pesar de la inquietud que suele generar la presencia del servicio, las autoridades aseguran y enfatizan que el rol de estos agentes será estrictamente preventivo y de vigilancia externa.

“Nuestros agentes y oficiales brindarán seguridad cuando se les solicite, pero no realizarán controles de estatus migratorio a las personas”, afirmó uno de los funcionarios.

Además, afirma que el uso de los inconfundibles uniformes del ICE dependerá de los requerimientos específicos.

Por su parte, un portavoz del DHS subrayó que el departamento trabajará para garantizar un Mundial seguro, respetando siempre la Constitución y las leyes federales.

Políticas de arresto

Aunque el enfoque oficial es la seguridad del evento, existe un matiz relevante: los oficiales de ICE no tienen prohibido expresamente realizar arrestos durante el transcurso de la cita mundialista.

Hasta el momento, no se ha emitido ninguna directriz interna que ordene a los agentes dedicados a la aplicación de leyes migratorias mantenerse alejados de las inmediaciones de los estadios.

Este escenario ha reactivado las críticas de organizaciones defensoras de los derechos civiles, quienes recuerdan episodios recientes donde el temor a detenciones provocó que familiares de reclutas se ausentaran de eventos importantes.

Ahora solo queda esperar para ver cuál será el plan de seguridad implementado en el Mundial 2026, específicamente en Estados Unidos y en torno a los agentes del ICE.