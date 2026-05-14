Presidente Kast responde a críticas por seguridad: “Más que el anuncio de un plan determinado, nosotros vamos concretando”

El Mandatario aseguró que su Gobierno avanza con medidas concretas en seguridad. “Yo me quedo con los logros”, señaló.

Ruth Cárcamo

Diana Copa

Agencia Uno

Agencia Uno / VICTOR HUENANTE

El Presidente José Antonio Kast abordó las críticas de parlamentarios contra la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, por su gestión y por el plan de seguridad del Gobierno que adelantó el martes pasado en la Cámara de Diputados.

En un punto de prensa desde la Región de Atacama, el Mandatario señaló que “los gobiernos, a mi juicio, se miden por los resultados (...) Nosotros hemos avanzado. Fueron testigos de lo que comenzamos a hacer en la frontera norte, y seguimos avanzando en eso, dando una señal clara”.

“En estas semanas, el decomiso de droga ha aumentado, el control de las bandas de crimen organizado en el tema del robo de cobre se ha enfrentado. Y vamos paso a paso”, indicó.

Luego, agregó: “Por lo tanto, más que hacer el anuncio de un plan determinado, nosotros vamos concretando. En campaña hablábamos del Escudo Fronterizo, y se está haciendo. Hablábamos del Escudo en Ruta, y se está haciendo. Hablábamos de operativos, se están realizando”.

“Por lo tanto, yo me quedo con los logros que, a mi juicio, van a seguir dándose. Sí creo que el Ministerio de Seguridad está haciendo un trabajo importante, acotado a todo lo que le corresponde”, cerró el Presidente José Antonio Kast.

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

