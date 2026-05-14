Presidente Kast responde a críticas por seguridad: “Más que el anuncio de un plan determinado, nosotros vamos concretando”
El Mandatario aseguró que su Gobierno avanza con medidas concretas en seguridad. “Yo me quedo con los logros”, señaló.
El Presidente José Antonio Kast abordó las críticas de parlamentarios contra la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, por su gestión y por el plan de seguridad del Gobierno que adelantó el martes pasado en la Cámara de Diputados.
En un punto de prensa desde la Región de Atacama, el Mandatario señaló que “los gobiernos, a mi juicio, se miden por los resultados (...) Nosotros hemos avanzado. Fueron testigos de lo que comenzamos a hacer en la frontera norte, y seguimos avanzando en eso, dando una señal clara”.
“En estas semanas, el decomiso de droga ha aumentado, el control de las bandas de crimen organizado en el tema del robo de cobre se ha enfrentado. Y vamos paso a paso”, indicó.
Luego, agregó: “Por lo tanto, más que hacer el anuncio de un plan determinado, nosotros vamos concretando. En campaña hablábamos del Escudo Fronterizo, y se está haciendo. Hablábamos del Escudo en Ruta, y se está haciendo. Hablábamos de operativos, se están realizando”.
“Por lo tanto, yo me quedo con los logros que, a mi juicio, van a seguir dándose. Sí creo que el Ministerio de Seguridad está haciendo un trabajo importante, acotado a todo lo que le corresponde”, cerró el Presidente José Antonio Kast.
