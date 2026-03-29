Revelan nuevos detalles de crimen en Calama: agresor subió video previo titulado “Ataque en el Instituto Lezaeta”

Nuevos antecedentes han salido a la luz tras el violento ataque ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, donde una inspectora perdió la vida, otra funcionaria resultó herida y tres estudiantes también fueron afectados.

El caso ha generado fuerte impacto a nivel nacional por la gravedad de los hechos y el contexto en que se desarrollaron.

En ese sentido, se conoció la existencia de un video publicado en la plataforma YouTube por el presunto autor del ataque, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre la planificación del hecho.

El registro, titulado “Ataque a Instituto Lezaeta”, fue subido horas antes y posteriormente eliminado.

Video previo genera alarma por su contenido

El registro audiovisual tenía una duración de 36 segundos y mostraba dos imágenes clave: la fachada del establecimiento educacional, y luego, una fotografía del supuesto responsable del ataque. Este material estaba acompañado por un fragmento musical en inglés con un mensaje particularmente perturbador.

Las autoridades ya trabajan para esclarecer el origen del video, su difusión y si existieron señales de alerta previas que no fueron detectadas a tiempo. Este elemento podría ser clave para entender la motivación detrás del ataque y determinar responsabilidades.

El caso también reabre el debate sobre la seguridad en establecimientos educacionales, la salud mental de los jóvenes y el rol de las plataformas digitales en la propagación de contenidos sensibles.