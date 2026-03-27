Brutal ataque en Calama: alumno apuñala y da muerte a inspectora tras riña al interior de colegio

Durante esta jornada, se reportó un brutal ataque al interior de un colegio en la ciudad de Calama, región de Antofagasta.

Según medios locales, el hecho ocurrió en el Instituto Obispo Silva Lezaet, luego de una confusa riña entre estudiantes durante horario de clases.

En detalles, un alumno habría extraído un arma blanca de entre sus pertenencias, atacando a al menos 3 compañeros, consigna el Diario de Antofagasta.

Asimismo, el escolar atacó a un inspecto y a una inspectora del recinto, donde esta última falleció producto de las lesiones.

Personal policial se encuentra en el lugar indagando esta tragedia registrada en Calama.