Actualizan estado de asistente de la educación tras ataque en Calama: “Las próximas 48 horas serán cruciales”

La funcionaria permanece en estado grave y con riesgo vital tras el ataque ocurrido el viernes en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, donde una inspectora falleció y varios estudiantes resultaron lesionados.

Durante este domingo, la familia de Haydée Moya Moya, asistente de la educación que resultó gravemente herida en el ataque registrado el pasado viernes 27 de marzo en un colegio de Calama, actualizó su estado de salud y advirtió que su evolución será determinante en las próximas horas.

Según detallaron a través de un comunicado, la trabajadora permanece “de carácter grave y en riesgo vital”, luego de haber sido trasladada de urgencia al Hospital del Cobre tras el ataque con arma blanca ocurrido al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta.

En ese contexto, precisaron que la gravedad de las lesiones ha comprometido distintos órganos, por lo que recalcaron que “las próximas 48 horas serán cruciales para su evolución”.

El hecho se registró durante la mañana del viernes, cuando un estudiante de 18 años atacó a miembros de la comunidad educativa, dejando como saldo la muerte de la inspectora María Victoria Reyes Vache, además de varios estudiantes heridos y una segunda funcionaria en estado crítico.

Desde la familia, además, destacaron el compromiso de la trabajadora con su labor, señalando que “es una mujer profundamente comprometida con su vocación. Ama su trabajo y sabemos que lo que hizo ese día fue guiado por su convicción de educar, cuidar y proteger”.

Junto con ello, hicieron un llamado a la comunidad a sumarse a una cadena de oración tanto por la recuperación de la asistente de la educación como de uno de los estudiantes que también permanece en estado de gravedad.

“Como familia, nos reservamos otras opiniones en este momento. Estamos atravesando una situación profundamente compleja y hemos intentado sostenernos en paz y calma durante estos días”, señalaron.

En paralelo, el agresor fue reducido por otros alumnos y posteriormente detenido por Carabineros. Su control de detención quedó fijado para el martes 31 de marzo, mientras el Ministerio Público continúa con la investigación del caso.