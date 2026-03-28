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Amplían detención de estudiante imputado por homicidio de inspectora en Calama: audiencia será el 31 de marzo

El tribunal fijó una nueva instancia para revisar su situación procesal, mientras el Gobierno anunció una querella en el caso que conmocionó a la comunidad educativa.

Cristóbal Álvarez

Agencia Uno

Agencia Uno

El Juzgado de Garantía de Calama resolvió ampliar por 72 horas la detención de un joven de 18 años, imputado por su presunta responsabilidad en la agresión que terminó con la vida de una inspectora al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta.

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El hecho ocurrió cerca de las 10:30 horas, cuando el estudiante ingresó al establecimiento portando un cuchillo y líquidos acelerantes, iniciando un ataque que afectó primero a docentes y luego a otros alumnos. El caso es investigado por el Ministerio Público.

Desde la Fiscalía informaron que la nueva audiencia fue fijada para el martes 31 de marzo, instancia en la que se revisará la situación del imputado tras la ampliación de su detención.

En paralelo, se indaga un posible conflicto previo del estudiante con una psicopedagoga del recinto, quien le habría llamado la atención días antes por problemas conductuales, antecedente que podría ser clave para esclarecer el móvil del ataque.

El agresor fue detenido tras el incidente, mientras que el Gobierno confirmó la presentación de una querella en el marco de la investigación.

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