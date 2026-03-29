Patricio Rubio, actual futbolista de Unión Española en la Primera B, antes de concretar su regreso al conjunto “hispano” tuvo un notable paso por Ñublense, donde arribó en 2022 y, en cuatro años, anotó 42 goles, convirtiéndose en el club donde más veces marcó.

Sin embargo, tal como contó el propio delantero en una conversación con Fernando “Chiki” Cordero en el podcast de AS Chile y el Sifup, sus primeras temporadas en Chillán estuvieron marcadas por la precariedad que tenía la institución.

“Nos pasó en Ñublense. Tú estabas de antes, pero cuando yo llegué no había ropa, las canchas eran malas, llegábamos a desayunar en la mañana y había ratones en el camarín; y así un montón de cosas”, confesó el ariete de 36 años.

A pesar de aquellas vivencias, Rubio destacó el crecimiento del club a nivel de infraestructura, resaltando a los nuevos dueños de Ñublense como los principales responsables.

“Pero la gente no sabe todo lo que están haciendo los nuevos dueños, todo lo que han hecho por el club; hoy en día está enorme: el complejo que tiene, las divisiones inferiores han salido campeonas y ahora están haciendo una cancha sintética”, afirmó el exjugador de Universidad de Chile y Colo Colo.

“Van a hacer cabañas, hotel; hay comedores, te dan desayuno, almuerzo, hay buena ropa. Ahora da gusto. Hoy en día, cualquier jugador que conociera cómo está el club querría ir”, cerró Patricio Rubio.