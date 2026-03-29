Deportes Iquique arrancaba la temporada en la Primera B como uno de los principales candidatos a luchar por el ascenso directo a Primera División, pero su inicio de torneo no podría estar más alejado de las expectativas.

Con seis fechas disputadas, marcha en la decimosegunda colocación con solo cinco puntos, reflejados en un triunfo en la primera jornada, empates en las dos siguientes y, ahora, tres derrotas consecutivas, lo que pone en duda la continuidad de Rodrigo Guerrero al mando del plantel.

La última caída se produjo este domingo al mediodía, cuando visitaron a Deportes Antofagasta, cayendo por 4-0. En conferencia de prensa, el entrenador se refirió al complejo momento que atraviesan, pero descartó presentar su renuncia al cargo.

“Lo asumo con trabajo y dedicación. Mi cargo siempre está a disposición, en todos los partidos; no cambia por hoy. Todos los entrenadores estamos sometidos a esto”, comenzó señalando el DT ante la posibilidad de una eventual salida.

“El partido a la vista no fue bueno, pero esto no quiere decir que no esté conforme con algunas cosas que hemos hecho en la temporada. Me parece que uno analiza en base al resultado, pero creo que durante el campeonato hemos merecido más de lo que tenemos”, agregó.

A pesar de los resultados, el entrenador aseguró que no dejará al equipo por decisión propia. “No, hemos adquirido un compromiso por una temporada, un compromiso con el cuerpo técnico, hay un compromiso interno. Yo no soy de dejar las cosas a medio terminar. Estoy al servicio de la institución para sacar esto adelante”, cerró Guerrero.