El joven talento que irrumpe en La Roja: “La selección te da otro ritmo; estoy feliz de estar acá”

Ian Garguez empieza a consolidarse como una de las nuevas cartas de la selección chilena. El lateral de Palestino sumó su tercera convocatoria consecutiva bajo las órdenes de Nicolás Córdova y fue titular en el triunfo por 4-2 ante Cabo Verde, en el marco del torneo amistoso FIFA Series.

Ahora, el zaguero de 21 años apunta a sumar una nueva titularidad frente a Nueva Zelanda y, en la antesala del partido que se jugará en la madrugada de este lunes en Auckland, conversó con ADN Deportes desde Oceanía acerca de su irrupción en La Roja.

“Me he sentido muy cómodo, muy feliz de estar acá aportando mi granito de arena. Es un excelente grupo, me han apoyado a mí y a todos mis compañeros que venimos recién en nuestras primeras nóminas, así que muy feliz de estar acá y sumando", declaró.

Acerca del debut que tuvieron Diego Ulloa, Felipe Faúndez y Benjamín Chandía ante Cabo Verde, Garguez valoró que “nos sirve, nos ayuda a todos que sigamos sumando. Feliz por Felipe igual que viene conmigo de la selección menor. Mientras nos ayude a todos a seguir aportando a la selección, bienvenido".

Su rol en el equipo de Córdova

El futbolista de Palestino también abordó su función en el equipo de Nicolás Córdova y afirmó que “siempre me he caracterizado como un jugador polifuncional, donde me necesite el equipo y pueda aportar, yo feliz. Siempre estando adentro de la cancha voy a ser una ayuda".

Además, destacó la importancia de jugar partidos internacionales con La Roja. “Obviamente te da otro ritmo, te da otro plus a jugar quizás en tus clubes de la liga. Es un ritmo distinto y enfrentar a jugadores de primer nivel es muy bueno", remarcó.

Finalmente, Garguez habló sobre su próximo rival, Nueva Zelanda, al que ya enfrentó en el Mundial Sub 20 de Chile en 2025. “Sabemos que son muy físicos, lo enfrentamos en las elecciones menores y sabemos su estilo de juego. Tenemos que estar preparados para lo que sea", sentenció.