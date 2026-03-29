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PREVIA. Chile vs. Nueva Zelanda: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver en vivo el amistoso de La Roja

El equipo de Nicolás Córdova enfrenta su segundo partido en el marco del FIFA Series. Transmite ADN Deportes.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Joe Allison - FIFA

Luego de su trabajado triunfo frente a Cabo Verde, la selección chilena vuelve a la acción para enfrentar su segundo amistoso en el marco del innovador torneo FIFA Series, esta vez ante el local Nueva Zelanda.

El equipo de Nicolás Córdova va en busca de su segundo triunfo en su gira por Oceanía, con el objetivo de seguir probando alternativas y nombres pensando en futuras convocatorias de cara a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

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Por su parte, Nueva Zelanda se alista para su participación en la Copa del Mundo 2026, donde conforma el Grupo G junto a Bélgica, Egipto e Irán.

El compromiso se jugará nuevamente en el Eden Park de Auckland, mismo recinto donde La Roja disputó su último compromiso ante el conjunto africano.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs. Nueva Zelanda?

El partido entre Chile y Nueva Zelanda se disputará este lunes 30 de marzo a partir de las 03:15 horas en el Eden Park de Auckland.

¿Dónde y cómo ver en vivo a Chile vs. Nueva Zelanda?

El partido entre La Roja y Nueva Zelanda lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas y plataformas de Chilevisión, ESPN y Disney+ Premium.

Recuerda que toda la acción de la selección chilena la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

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