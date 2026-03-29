Vicente Pizarro habla de su salto a Argentina y deja este mensaje a los debutantes de La Roja: “Mantenerse...”

Después de su trabajado triunfo ante Cabo Verde, la selección chilena volverá a la cancha en la madrugada de este lunes para enfrentar su segundo amistoso en el marco del torneo FIFA Series, esta vez ante el local Nueva Zelanda.

En la previa del partido, el volante de La Roja, Vicente Pizarro, conversó con ADN Deportes desde Oceanía y adelantó el próximo desafío frente al combinado neozelandés en el Eden Park de Auckland.

“Es un rival difícil, lo vimos el otro día. Estos partidos son de primer nivel, con selecciones que son muy intensas y hay que enfocarnos en nosotros. Prepararnos bien, mostrar un equipo protagonista que intenta ir para adelante y que va a presionar. Así que seguramente va a ser un lindo partido", declaró el futbolista de Rosario Central.

Respecto a su nueva convocatoria, el mediocampista de 23 años afirmó que “siempre lo más importante para nosotros es venir acá a la selección, seguir sumando. Sabemos que es un proceso donde nos estamos preparando para las cosas que vienen próximamente. Estos amistosos nos van a venir muy bien para ver cómo vamos y todos estamos con muchas ganas de llevar esto hacia adelante".

Pizarro y su presente en Argentina

Consultado sobre la importancia de que salgan más futbolistas chilenos al exterior, el formado en Colo Colo sostuvo que “es muy importante, cada vez están saliendo más jugadores a jugar afuera. Eso es primordial para toda la selección y para competir a primer nivel”.

En esa línea, abordó las principales diferencias entre el fútbol chileno y el trasandino. “(En Argentina) se vive muy intenso y hay que estar preparado para jugar cada 3 o 4 días. Obviamente que si uno juega afuera de Chile, tiene la posibilidad de venir acá a la selección, que es lo más importante para todo jugador”, señaló.

Finalmente, Vicente Pizarro destacó el debut de nuevos nombres en La Roja como Diego Ulloa, Felipe Faúndez y Benjamín Chandía. “Creo que lo merecen. Cada jugador sueña con estar acá. Llegar acá y poder mantenerse creo que es lo más difícil, así que día a día hay que prepararse, pensar en la selección y en que vienen cosas importantes”, sentenció.