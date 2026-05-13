“Corrupto de mierda”: escándalo en Argentina tras partido de Rosario Central y Racing con expulsiones, agresiones y goles anulados

Rosario Central derrotó 2-1 a Racing Club de Avellaneda con el chileno Vicente Pizarro siendo titular en el elenco que dirige el ex Colo Colo Jorge Almirón. Sin embargo, el encuentro estuvo lleno de polémicas arbitrales que no pasaron desapercibidas.

En los 21´de la primera mitad ocurrió la primera de muchas, en una jugada entre Gabriel Rojas y Emanuel Coronel. El lateral de la “academia” había dejado en el camino al del “canalla”, pero este último lanzó un manotazo directo al rostro que no fue advertido ni por el árbitro Darío Herrera ni el VAR.

🇦🇷🚨 MÁS VIDEOS DEL ROBO DE ROSARIO CENTRAL: Coronel le pegó una piña a Gabriel Rojas y el corrupto de Darío Herrera ni el VAR lo advirtieron. pic.twitter.com/MEkUONZCOX — Derechazo (@derechazoar) May 14, 2026

Matías Zaracho abrió la cuenta para la visita en los minutos finales del primer tiempo, por lo que el local salió con todo a buscar la igualdad. Esto había llegado mediante Alejo Veliz, pero surgió la primera intervención de la video asistencia que dejó muchas dudas.

Se anuló el gol del ex delantero del Tottenham por un supuesto fuera de juego al momento de la definición, y requirió alrededor de siete minutos de revisión para determinarlo, sin cerrar del todo el cobro ante la posición del pie del jugador Santiago Sosa.

Esto generó la ira del campeón del mundo Ángel Di María, quien se encaró con el juez de línea de forma efusiva. Sin embargo, el “11″ del “canalla” no recibió amonestación.

La bronca de Ángel Di María, tras el gol anulado… 🤬🗣️ pic.twitter.com/h660nQDkCJ https://t.co/dntXte5mSD — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 13, 2026

Minutos después cayó el empate de Rosario Central mediante el central Gastón Ávila para desatar la locura en el Gigante de Arroyito. Sin embargo, una nueva polémica cayó que también involucró al VAR.

“Maravilla” Martínez tuvo un encontrón con Emanuel Coronel que terminó en un empujón por parte del delantero de Racing al lateral, que magnificó el contacto. El juez central le mostró la amarilla en un inicio, pero lo llamaron para chequear la jugada, que terminó en una roja directa.

El árbitro Darío Herrera comunicó que tomó la determinación ante un “golpe en la cara con el antebrazo”.

⛔️⚠️ MARAVILLA MARTÍNEZ EXPULSADO EN RACING CONTRA ROSARIO CENTRAL. pic.twitter.com/kB8ZZVxAB5 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 13, 2026

El partido se estiró hasta el alargue y los visitantes resistieron con un jugador menos, pero cayó una nueva expulsión. Marco Di Cesare recibió su segunda tarjeta amarilla y tuvo que irse al vestuario dejando a Racing con nueve.

🔵❌ Darío Herrera EXPULSÓ a Marco Di Cesare por doble amarilla.



👉 Racing se queda con 9 JUGADORES en el Gigante de Arroyito. pic.twitter.com/yY6hzZ0bmG — dataref (@dataref_ar) May 13, 2026

Rosario Central aprovechó la superioridad numérica y anotó el 2-1 con un gran gol de Enzo Copetti en los 108´ del suplementario. Con esto, el equipo de Vicente Pizarro y Jorge Almirón se llevó la victoria.

La calentura del partido se extendió más allá del final del juego, con una discusión de los jugadores de Racing y el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Costas. Fue su hijo y ayudante técnico quien protagonizó la última roja.

“Corrupto de mierda”, fue lo que le gritó a los jueces del compromiso, por lo que fue inmediatamente expulsado.

“El fútbol argentino está roto, no da para más, hay que hacer algo”

El presidente del club Diego Milito habló con los medios de comunicación posterior al partido, y dejó un contundente mensaje dirigido a los dirigentes de la AFA que dirige Claudio “Chiqui” Tapia.

“Hay que empezar a decir las cosas, estoy cansado. hoy nos sentimos robados una vez más. Nos deja tristes y enojados. ¿Hasta cuándo? Terminar de esta manera me duele“, lanzó el ex futbolista.

Milito cerró su mensaje diciendo que “el fútbol argentino está roto y no da para más, hay que hacer algo”.

El presidente del fútbol argentino enfrenta graves investigaciones judiciales en Argentina, y está procesado y embargado por presunta apropiación indebida de fondos y se investigan sospechas de lavado de dinero y administración fraudulenta.