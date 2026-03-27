La Roja deja el último lugar en Sudamérica: importante salto en el ranking FIFA tras vencer a Cabo Verde

Con su triunfo ante Cabo Verde, la selección chilena sumó su cuarto triunfo al hilo desde octubre de 2025, cuando venció a Perú en La Florida.

Tras ello, le siguieron otra victoria ante los incas y Rusia en noviembre, y ahora otro gran resultado contra el conjunto mundialista africano.

Esta seguidilla de triunfos, enmarcada además en el nuevo proceso con miras al Mundial 2030, le ha permitido a La Roja volver a ganar puestos en el ranking FIFA, escalando dos posiciones con la última victoria.

Con 1462 puntos, el combinado nacional pasó de la posición 55 a la 52, lo que le significó superar a Mali y Perú. Esto, además, significa que Chile deja de ser la selección peor ubicada del fútbol sudamericano.

Ahora, los dirigidos por Nicolás Córdova podrán seguir escalando en el escalafón el próximo lunes 30 de marzo, cuando enfrenten a Nueva Zelanda a las 03:00 de la mañana.