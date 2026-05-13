Después de más de tres meses de sequía, Gonzalo Tapia volvió al gol con Sao Paulo este miércoles, aunque su anotación no pudo evitar la tragedia deportiva de su equipo.

El seleccionado chileno marcó el descuento del “Tricolor” con un cabezazo dentro del área, en lo que terminó siendo una derrota por 3-1 ante Juventude, elenco de la Segunda División brasileña, por la Copa de Brasil.

🇨🇱👏 El gol de GONZALO TAPIA en la dura derrota de Sao Paulo que quedó eliminado de la Copa de Brasil. pic.twitter.com/SaPC7PN12o — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) May 14, 2026

La caída frente a un rival de una categoría inferior no solo significó la eliminación del torneo que más dinero reparte en Sudamérica después de la Copa Libertadores, sino que también provocó la destitución del entrenador Roger Machado, quien apenas alcanzó a estar poco más de dos meses en el cargo.

“El Sao Paulo Fútbol Club comunica la salida del técnico Roger Machado y de su comisión técnica. La decisión fue tomada tras el partido contra Juventude, en el Alfredo Jaconi, por la Copa de Brasil”, señalaron desde el club mediante un comunicado oficial.

Más allá de la mala noticia de volver a quedarse sin entrenador, para Gonzalo Tapia esto podría representar una nueva oportunidad, considerando que con Machado había perdido el protagonismo que inicialmente le entregó Hernán Crespo apenas arribó a la institución.