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VIDEO. Regalo a los periodistas y un camarógrafo accidentado: la caótica visita de Cathy Barriga a su esposo en la cárcel

La ex alcaldesa de Maipú acompaño a Joaquín Lavin Jr. durante su prisión preventiva.

Felipe Romo

Regalo a los periodistas y un camarógrafo accidentado: la caótica visita de Cathy Barriga a su esposo en la cárcel

Este miércoles 13 de mayo Cathy Barriga asistió acompañada de su suegro Joaquín Lavin Infante al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde se encuentra recluido su marido Joaquín Lavin León, quien cumple prisión preventiva por el caso de corrupción que rodea a la municipalidad de Maipú.

La ex alcaldesa se presentó a eso de las 16:00 horas al centro de detención, y tras su salida intentó evadir rápidamente a la prensa en el lugar, pero ante la gran masa tuvo que detenerse y tuvo un inesperado gesto.

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Barriga sacó una caja de chocolates y comenzó a obsequiárselos a los periodistas, afirmando que “no se la habían dejado pasar a la cárcel”. En cuanto a sus declaraciones, se limitó a decir que su esposo “dentro de todo lo que significa esto, él está bien”.

En medio de la gran presencia de la prensa, un camarógrafo sufrió un accidente tras caer de espaldas contra una reja, hecho que fue ignorado por la ex edil.

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