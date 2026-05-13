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VIDEO. El “corazón” de la megarreforma: comisión de Hacienda de la Cámara aprueba rebaja del impuesto a las empresas por 25 años

Mientras Hacienda celebra el avance de su proyecto estrella, los diputados de oposición acusan al Gobierno de no escuchar a las instituciones técnicas sobre la sostenibilidad de la deuda.

Mario Vergara

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO / Oscar Guerra

En una jornada clave para la agenda económica del Gobierno, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó esta noche el artículo 10 de la megarreforma impulsada por el Presidente José Antonio Kast. El corazón de la iniciativa, que propone reducir gradualmente el impuesto de primera categoría (IDPC) del 27% al 23% para el año 2029, logró sortear su primer obstáculo legislativo con un respaldo mayoritario de nueve votos.

El resultado de la votación reflejó una alineación clara: el oficialismo contó con el apoyo fundamental de los diputados del PDG, mientras que la Democracia Cristiana optó por la abstención. En la vereda opuesta, el Partido Comunista, el Frente Amplio y el independiente Carlos Bianchi rechazaron en bloque la medida, acusando que el beneficio se concentra en las grandes corporaciones.

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Advertencias técnicas y “candado” de invariabilidad

La aprobación se da en un clima de alta tensión técnica. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) entregó recientemente un informe advirtiendo que el Plan de Reconstrucción podría generar un déficit fiscal del 0,3% hasta 2031, cuestionando los supuestos de crecimiento del Ejecutivo.

Uno de los puntos más polémicos es la invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversiones, medida que la oposición califica como un obstáculo para futuras reformas. Según argumenta Hacienda, este mecanismo es esencial para entregar “certeza jurídica” y atraer proyectos de largo plazo que hoy miran a otros mercados de la región.

“un candado por 25 años”

Tras la sesión, el diputado Daniel Manouchehri (PS) lanzó una feroz crítica al avance del proyecto, calificándolo como un perjuicio para las arcas fiscales. "Se acaba de aprobar un regalo de más de 2 mil millones de dólares al año con un candado por 25 años, un precio que va a pagar el pueblo de Chile, la gente más pobre“, sostuvo el parlamentario.

Manouchehri acusó además al Ejecutivo de evitar el debate democrático en la instancia. "¿A quién le teme el gobierno? Le teme que la ciudadanía sepa lo que está haciendo su ley. Estos son los mismos autores de las colusiones que hoy día se están coludiendo para sacarle la plata al fisco y entregársela al 1% más rico“, sentenció, alineándose con las dudas planteadas por diversas instituciones sobre la sostenibilidad de la deuda pública bajo este nuevo esquema.

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