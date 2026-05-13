;

FOTOS Y VIDEO. Hasta $2 millones: la fiebre por el álbum del Mundial 2026 dispara el precio de estas láminas

Nicolás Lara Córdova

Hasta $2 millones: la fiebre por el álbum del Mundial 2026 dispara el precio de estas láminas

El Mundial 2026 está a menos de un mes de comenzar, con el encuentro entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, y la fiebre por este campeonato ya se instaló entre los fanáticos con la colección del álbum oficial de Panini.

A tal punto ha llegado la locura por completar la colección de las 48 selecciones que disputarán el torneo, que algunos usuarios ya comenzaron a vender a altos precios algunas de las láminas.

Revisa también:

ADN

En eBay, por ejemplo, ya se pueden encontrar figuritas de Lionel Messi por 2.500 dólares ($2.242.150 al cambio) o de Cristiano Ronaldo por 2.000 dólares ($1.793.720).

ADN
ADN

En Colombia, según informó Noticias Caracol, algunos coleccionistas han pagado entre 400 mil y un millón de pesos colombianos ($95.000 y $240.000 chilenos, respectivamente) por la lámina de Luis Díaz.

En Chile, la situación en torno al álbum del Mundial 2026 escaló al punto de que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a Panini Chile por irregularidades en el despacho de la preventa del producto.

Contenido patrocinado

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: &#039;Glorioso&#039;

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: &#039;Siempre estaré ahí para ti&#039;

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: &#039;Me sacó a chuletas de la zona roja&#039;

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad