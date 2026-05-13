Hasta $2 millones: la fiebre por el álbum del Mundial 2026 dispara el precio de estas láminas

El Mundial 2026 está a menos de un mes de comenzar, con el encuentro entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, y la fiebre por este campeonato ya se instaló entre los fanáticos con la colección del álbum oficial de Panini.

A tal punto ha llegado la locura por completar la colección de las 48 selecciones que disputarán el torneo, que algunos usuarios ya comenzaron a vender a altos precios algunas de las láminas.

En eBay, por ejemplo, ya se pueden encontrar figuritas de Lionel Messi por 2.500 dólares ($2.242.150 al cambio) o de Cristiano Ronaldo por 2.000 dólares ($1.793.720).

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En Colombia, según informó Noticias Caracol, algunos coleccionistas han pagado entre 400 mil y un millón de pesos colombianos ($95.000 y $240.000 chilenos, respectivamente) por la lámina de Luis Díaz.

En Chile, la situación en torno al álbum del Mundial 2026 escaló al punto de que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a Panini Chile por irregularidades en el despacho de la preventa del producto.