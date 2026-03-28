Semana Santa 2026: estos son los destinos más buscados y los que arrasan en reservas en Chile / Hans Scott

A pocos días del primer fin de semana largo del año, el turismo comienza a tomar fuerza en Chile con miras a Semana Santa 2026.

Entre el viernes 3 y el domingo 5 de abril, miles de personas ya planifican viajes para aprovechar estos días de descanso, impulsando tanto destinos nacionales como internacionales.

Según datos de la agencia Turavion, el sur del país se posiciona como la principal elección de los viajeros. Lugares como Puerto Varas, Valdivia y Chiloé concentran el mayor interés, principalmente por su combinación de naturaleza, gastronomía y actividades culturales.

Sur de Chile y escapadas internacionales marcan la tendencia

El jefe de marketing de la compañía, Federico Pamplona, destacó el atractivo de estos destinos en esta época del año. “Observamos un gran interés por destinos como Puerto Varas, Valdivia y Chiloé, que ofrecen justamente lo que muchos viajeros buscan en estas fechas: descanso, naturaleza, cultura y una destacada oferta gastronómica”, señaló.

En detalle, Puerto Varas destaca por sus vistas al volcán Osorno y recorridos en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. En Valdivia, los paseos por el río Calle-Calle y el tradicional Mercado Fluvial se mantienen como imperdibles, mientras que en Chiloé resalta el circuito de sus 16 iglesias patrimoniales reconocidas por la UNESCO, junto a celebraciones locales propias de la fecha.

A nivel internacional, también se observa una alta demanda por escapadas cortas. Buenos Aires, Bariloche, Lima y las playas del sur de Brasil figuran entre los destinos más consultados. En particular, el interés por Brasil ha crecido significativamente en los últimos años, con un aumento sostenido de viajeros chilenos.

Pamplona advirtió sobre la importancia de anticipar las reservas: “Muchos chilenos ya tienen planificadas sus escapadas de Semana Santa porque hacerlo con tiempo siempre resulta más conveniente”, agregando que quienes dejan la planificación para último minuto enfrentan costos más elevados.

De esta forma, Semana Santa se consolida como una de las primeras grandes oportunidades del año para viajar, desconectarse y reactivar el turismo tras el verano.