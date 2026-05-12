VIDEO. ¡Notables reflejos del neerlandés! Verstappen desafió a luchador de sumo y el resultado sorprendió al mundo
El piloto de Red Bull Racing tuvo un “mano a mano” donde mostró gran habilidad.
Max Verstappen ha marcado un época en el mundo del automovilismo gracias a su arrollador dominio en la Formula 1. Debutó teniendo 17 años, y solo un año después se convirtió en el campeón GP más joven del historia.
Ya con 28 años acumula un envidiable palmarés siendo tetracampeón mundial consecutivo (2021-2024), algo que abrió el debate acerca si el corredor belga puede posicionarse como uno de los mejores del historia.
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En medio de la competencia 2026, el neerlandés sorprendió al formar parte de un curioso desafío en Tokio, Japón, donde se enfrentó en un divertido “mano a mano” a un luchador de sumo en la lucha de reflejos.
Esto se trató de una prueba de equilibrio y destreza donde llevó al límite sus reflejos, e impactó a los presentes llevándose la victoria.
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