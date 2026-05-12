¡Notables reflejos del neerlandés! Verstappen desafió a luchador de sumo y el resultado sorprendió al mundo

Max Verstappen ha marcado un época en el mundo del automovilismo gracias a su arrollador dominio en la Formula 1. Debutó teniendo 17 años, y solo un año después se convirtió en el campeón GP más joven del historia.

Ya con 28 años acumula un envidiable palmarés siendo tetracampeón mundial consecutivo (2021-2024), algo que abrió el debate acerca si el corredor belga puede posicionarse como uno de los mejores del historia.

En medio de la competencia 2026, el neerlandés sorprendió al formar parte de un curioso desafío en Tokio, Japón, donde se enfrentó en un divertido “mano a mano” a un luchador de sumo en la lucha de reflejos.

Esto se trató de una prueba de equilibrio y destreza donde llevó al límite sus reflejos, e impactó a los presentes llevándose la victoria.