Más allá de la ficción: qué es la macrofilia, el fenómeno que ‘Euphoria’ reflotó de la mano de Sydney Sweeney

La temporada 3 de Euphoria sigue dando mucho de qué hablar con el estreno de cada episodio, sobre todo con lo que sucede con Cassie Howard (Sydney Sweeney).

Y es que a las ya comentadas escenas de sexo, en el quinto capítulo recién estrenado se abordó una fantasía sexual muy particular.

En los primeros minutos, dedicados netamente al OnlyFans de Cassie, pudimos ver a la joven convertirse en gigante que deambula por la ciudad.

Pero más allá de llamar la atención como un recurso estético, resulta ser la representación de una parafilia documentada denominada macrofilia.

Desde una perspectiva clínica, la macrofilia (también conocida coloquialmente como gigafilia) es un patrón de excitación sexual centrado en la fascinación por personas de tamaño gigante.

En este escenario, el individuo se siente atraído por la idea de ser insignificante o diminuto frente a una figura colosal.

A diferencia de la atracción por la estatura elevada en la vida real, la macrofilia suele habitar en el terreno de la fantasía extrema.

El componente psicológico

Para entender este fenómeno desde la salud mental, es necesario observar las dinámicas de poder. Los especialistas sugieren que no se trata solo de una cuestión de metros y centímetros, sino de una proyección de vulnerabilidad y dominio.

La insignificancia placentera : El sujeto suele fantasear con ser observado, manipulado o incluso “aplastado” por la figura gigante.

Aquí, el tamaño es una metáfora de un control absoluto sobre el cual el individuo no tiene defensa.

El rol de la parafilia : Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), estas conductas se categorizan como parafilias. Es crucial diferenciar que una parafilia no es un trastorno por sí misma.

Se convierte en un problema de salud solo cuando genera un malestar clínico significativo en la persona, afecta su funcionamiento social o implica el daño a terceros sin consentimiento.

Significancia para Euphoria

En el contexto de la serie, la transformación de Cassie no es accidental. Los expertos en análisis mediático señalan que la macrofilia en la pantalla funciona como una representación de la necesidad de validación.

Al volverse gigante, el personaje de Sweeney deja de ser invisible o ignorada; su presencia se vuelve imposible de obviar, ocupando todo el espacio disponible.

Es la manifestación visual de un ego que busca desesperadamente ser el centro del universo, aunque sea de forma destructiva.

Sydney Sweeney turns giant in the Euphoria new episode. pic.twitter.com/7sHCmE2R4h — CineCelebs 💫 (@CineCelebsPulse) May 11, 2026

Una mirada científica a los fetiches de nicho

La ciencia del comportamiento indica que el auge de estas tendencias en el entorno digital y cinematográfico responde a la capacidad del cerebro humano para asociar estímulos visuales complejos con la respuesta sexual.

La macrofilia a menudo se entrelaza con otros fetiches, como el crush fetish (el placer de ver objetos siendo aplastados), y se apoya en la narrativa vista en El ataque de la mujer de 50 pies (1958), un clásico del cine de ciencia ficción que hoy se resignifica bajo la lupa de la psicología moderna.

En la misma línea, hay que recordar que la macrofilia tendrá nuevamente un episodio icónico en la gran pantalla, específicamente con el remake de la historia de los 50 que llega de la mano de Margot Robbie y Tim Burton.

Así, aunque la escena de Euphoria pueda parecer un simple delirio visual, ha abierto la puerta a comprender mejor la diversidad de la psique humana y cómo los medios masivos pueden normalizar conversaciones sobre salud sexual y diversidad de deseos que, hasta hace poco, permanecían en la sombra de los foros de internet.