Este martes, Argentinos Juniors clasificó a las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Argentina tras vencer por 1-0 a Huracán en el alargue.

En un partido totalmente equilibrado, el encargado de mantener con vida al “Bicho” de La Paternal en su peor momento fue Brayan Cortés, quien se lució con una espectacular doble atajada en el segundo tiempo cuando el encuentro seguía sin goles.

En el minuto 55, Leonardo Gil ejecutó un córner desde la izquierda que fue conectado de cabeza por Hugo Nervo, obligando la primera gran reacción del exarquero de Colo Colo. Sin embargo, el rebote le quedó servido a Jordy Caicedo, quien remató de primera en el área chica, pero el exseleccionado chileno volvió a responder desde el suelo para salvar el balón prácticamente sobre la línea en dos ocasiones consecutivas.

El relator oficial del encuentro quedó prácticamente sin palabras para describir la maniobra del formado en Deportes Iquique y, junto al comentarista, calificaron la intervención como la mejor atajada en lo que va del campeonato.

Por su parte, Iván Morales ingresó en el segundo tiempo y también fue importante para la clasificación, generando peligro constante y asociándose con Tomás Molina, quien finalmente marcó el gol del triunfo a los 95 minutos de la prórroga.

Ahora, por un lugar en la final del Torneo Apertura, Argentinos Juniors deberá enfrentarse a Belgrano de Córdoba, elenco que eliminó a Unión de Santa Fe en los cuartos de final.