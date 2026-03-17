Semana Santa 2026: cuándo es el primer fin de semana largo y qué pasará con el comercio en Chile

El primer fin de semana largo de 2026 en Chile llegará con la celebración de la Semana Santa. A diferencia de otros festivos, el comercio funcionará de forma diferente.

De acuerdo con la legislación vigente, durante estas fechas los locales comerciales, supermercados y servicios podrán abrir, ya que no existe obligación de cierre. Esto implica que, aunque muchas personas tendrán días de descanso, la actividad económica no se detendrá completamente.

El calendario contempla el Viernes Santo el 3 de abril, el Sábado Santo el 4 y el Domingo de Resurrección el 5 del próximo mes. Se trata del primer periodo de descanso extendido del año laboral, lo que suele traducirse en un aumento de viajes, especialmente desde Santiago hacia destinos turísticos como el litoral central y el sur del país.

Desde la Conferencia Episcopal de Chile se ha pedido a los empleadores otorgar las facilidades necesarias para asistir a actividades como el vía crucis o las liturgias propias de estas fechas.

Cabe recordar que en Chile los feriados irrenunciables corresponden a fechas específicas como el Día del Trabajador, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo. En esos casos, gran parte del comercio debe permanecer cerrado, con excepción de servicios esenciales.