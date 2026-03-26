En estos casos no es obligatorio otorgar horario de colación a los trabajadores en Chile / Getty Images

Actualmente, uno de los derechos fundamentales que tienen los trabajadores y trabajadoras en el país, es el horario de colación.

El Código del Trabajo establece que un trabajador tiene, como mínimo, un tiempo de 30 minutos para dedicar al consumo de alimentos.

No obstante, hay ciertos casos en los que este derecho no es necesario otorgarlo, lo que le quita al empleador la obligación de conceder el horario de colación.

¿En qué casos no es obligatorio otorgar el horario de colación?

Según señala la Dirección del Trabajo (DT), no es necesario otorgar el horario de colación en una jornada diaria de dos o tres horas.

Esto debido a que “dicha jornada reducida en horas, no provoca un desgaste de fuerzas que sea necesario de reponer con un descanso dentro de jornada”, señala la DT.

No obstante, cuando se trata de un contrato de tiempo parcial, un trabajador: “Tiene derecho al descanso dentro de la jornada de trabajo para los fines de la colación en los términos señalados en la norma legal, vale decir, por un lapso no inferior a media hora ni superior a una hora”, explica el organismo.