;

Steinert ante críticas por ausencia de agenda en seguridad: “Se oficializará mediante resolución en las próximas semanas”

La ministra de Seguridad respondió a los cuestionamientos de los diputados de oposición en el Congreso, quienes apuntaron a que las expectativas generadas en campaña no se han cumplido.

Mario Vergara

Juan Espinoza

Agencia Uno

Agencia Uno

En una tensa sesión en el Congreso, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, entregó los lineamientos del esperado plan de seguridad del Gobierno, respondiendo a los cuestionamientos sobre los plazos de su presentación.

La secretaria de Estado defendió su gestión citando estadísticas para demostrar que administraciones previas demoraron meses en trámites similares y aseguró que la entrega formal se realizará mediante una extensa resolución en las próximas semanas.

Los pilares de la estrategia gubernamental

Steinert detalló que su hoja de ruta se divide en siete ejes estratégicos, entre los que destacan:

  • Nuevas Instituciones: Creación de un Observatorio de Secuestros
  • Centro de Análisis Criminal.
  • Actualización Normativa: Renovación de la Política Nacional Contra el Crimen Organizado.
  • Creación de una política específica contra el terrorismo.
  • Orden Público: Impulso a una nueva Ley de Incivilidades.
  • Fortalecimiento Policial: Reforma a la malla curricular de Carabineros y un
  • Incremento en las asignaciones económicas para los aspirantes a la institución.

Revisa también:

ADN

Duro cruce legislativo

Antes de la intervención de la ministra, el debate estuvo marcado por ácidas críticas de los sectores de oposición. La diputada Tatiana Urrutia (FA) comparó las promesas gubernamentales con la historia de los “quesitos mágicos”, calificando el despliegue como una puesta en escena con “poca estrategia”.

Por su parte, el diputado Raúl Leiva (PS) cuestionó la ausencia de una agenda legislativa concreta, señalando que las expectativas generadas en campaña no se han cumplido.

Desde el oficialismo, la defensa fue cerrada. El diputado Cretton recordó que el gobierno anterior tardó 13 meses en presentar su propio plan, mientras que Ricardo Neumann (UDI) exigió a la izquierda pedir disculpas a la ministra y detener lo que calificó como “tongos políticos”, instándolos a permitir que Steinert realice el trabajo que la ciudadanía reclama con urgencia.

Contenido patrocinado

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: &#039;Glorioso&#039;

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: &#039;Siempre estaré ahí para ti&#039;

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: &#039;Me sacó a chuletas de la zona roja&#039;

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad