Steinert ante críticas por ausencia de agenda en seguridad: “Se oficializará mediante resolución en las próximas semanas”

En una tensa sesión en el Congreso, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, entregó los lineamientos del esperado plan de seguridad del Gobierno, respondiendo a los cuestionamientos sobre los plazos de su presentación.

La secretaria de Estado defendió su gestión citando estadísticas para demostrar que administraciones previas demoraron meses en trámites similares y aseguró que la entrega formal se realizará mediante una extensa resolución en las próximas semanas.

Los pilares de la estrategia gubernamental

Steinert detalló que su hoja de ruta se divide en siete ejes estratégicos, entre los que destacan:

Nuevas Instituciones: Creación de un Observatorio de Secuestros

Creación de un Centro de Análisis Criminal .

. Actualización Normativa: Renovación de la Política Nacional Contra el Crimen Organizado.

Renovación de la Política Nacional Contra el Crimen Organizado. Creación de una política específica contra el terrorismo .

de una política específica contra el . Orden Público: Impulso a una nueva Ley de Incivilidades .

Impulso a una nueva . Fortalecimiento Policial: Reforma a la malla curricular de Carabineros y un

Reforma a la malla curricular de y un Incremento en las asignaciones económicas para los aspirantes a la institución.

Duro cruce legislativo

Antes de la intervención de la ministra, el debate estuvo marcado por ácidas críticas de los sectores de oposición. La diputada Tatiana Urrutia (FA) comparó las promesas gubernamentales con la historia de los “quesitos mágicos”, calificando el despliegue como una puesta en escena con “poca estrategia”.

Por su parte, el diputado Raúl Leiva (PS) cuestionó la ausencia de una agenda legislativa concreta, señalando que las expectativas generadas en campaña no se han cumplido.

Desde el oficialismo, la defensa fue cerrada. El diputado Cretton recordó que el gobierno anterior tardó 13 meses en presentar su propio plan, mientras que Ricardo Neumann (UDI) exigió a la izquierda pedir disculpas a la ministra y detener lo que calificó como “tongos políticos”, instándolos a permitir que Steinert realice el trabajo que la ciudadanía reclama con urgencia.