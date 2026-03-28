Cambio de hora en Chile: ¿Cuándo comienza el horario de invierno y qué pasa con tu celular? / shih-wei

Chile entra en la recta final para uno de los ajustes más controversiales del calendario: el cambio al horario de invierno.

La medida, que se aplica cada año en gran parte del país, busca optimizar el uso de la luz natural y tiene efectos directos en la rutina diaria de millones de personas.

Según lo establecido por las autoridades, el cambio de hora se realizará el próximo sábado 4 de abril, momento en que los relojes deberán atrasarse en 60 minutos. En la práctica, cuando el reloj marque las 00:00, se deberá volver a las 23:00 del día anterior.

Desde el Gobierno han reiterado que “el ajuste horario permite una mejor adaptación a las horas de luz durante la temporada de invierno”, mientras que expertos recomiendan anticipar cambios en la rutina para evitar alteraciones en el sueño.

¿Qué pasa con tu celular y dispositivos electrónicos?

Uno de los puntos que más dudas genera cada año es el funcionamiento de los dispositivos móviles. En la mayoría de los casos, los smartphones actualizan la hora automáticamente gracias a la configuración de red, por lo que no será necesario realizar ajustes manuales.

No obstante, especialistas advierten que es clave verificar la configuración, ya que los usuarios deben asegurarse de tener activada la opción de fecha y hora automáticas para evitar errores, especialmente en equipos más antiguos o configurados manualmente.

Además, otros dispositivos como relojes digitales, microondas o sistemas de vehículos sí podrían requerir un ajuste manual, por lo que se recomienda revisarlos tras el cambio.

Cabe recordar que no todas las zonas del país aplican esta modificación, por lo que es importante confirmar la situación según la región en la que se reside.

Con este ajuste, Chile dará inicio a una nueva etapa del calendario, marcada por días más cortos y mañanas con menos luz, lo que también impacta en áreas como el transporte, la seguridad y la productividad.