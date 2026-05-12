Imágenes sensibles: futbolista brasileño sufre escalofriante lesión en la liga de Honduras

La liga de fútbol profesional de Honduras vivió momentos de terror producto de la escalofriante lesión de uno de sus protagonistas durante el partido entre Olancho FC y Motagua.

El futbolista brasileño Romario Da Silva encabezó un veloz contraataque para su equipo, pero en la disputa del balón con un rival sufrió una fractura expuesta que fue visible de forma horrenda en la transmisión oficial.

Uno de sus compañeros se acercó rápidamente para contenerlo mientras el jugador de 36 años no podía contener el dolor.

La escena dejó devastados tanto a los jugadores de su equipo como a los rivales y el cuerpo técnico de ambos elencos, que no podían creer lo que acababan de presenciar.