Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 28 de marzo, y quién transmite?
La agenda de encuentros del balompié nacional para este sábado contempla un duelo por la Copa de la Liga y tres de la Primera B.
Hoy, sábado 28 de marzo, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla cuatro partidos.
Uno de estos encuentros dará inicio a la tercera fecha de la Copa de la Liga y tres más por la sexta jornada de la Primera B.
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Primera B
La programación del fútbol chileno hoy 28 de marzo comenzará al mediodía, en el Carlos Dittborn, donde San Marcos de Arica recibirá a Unión Española, con arbitraje de Francisco Gaggero y transmisión de TNT Sports Premium.
Luego, a las 18:00 horas, Deportes Puerto Montt enfrentará a Santiago Wanderers en el Chinquihue. Piero Maza será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.
El último juego de la jornada en el ascenso arrancará a las 20:30 horas, en el estadio La Granja, donde Curicó Unido se medirá ante Deportes Copiapó, con arbitraje de Benjamín Saravia y transmisión de TNT Sports.
Copa de la Liga
El único encuentro del día por este torneo se disputará desde las 18:30 horas, en el Nicolás Chahuán, donde Unión La Calera recibirá a Deportes La Serena. Mathías Riquelme dirigirá el compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.
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