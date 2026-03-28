Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 28 de marzo, y quién transmite? / CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO

Hoy, sábado 28 de marzo, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla cuatro partidos.

Uno de estos encuentros dará inicio a la tercera fecha de la Copa de la Liga y tres más por la sexta jornada de la Primera B.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 28 de marzo comenzará al mediodía, en el Carlos Dittborn, donde San Marcos de Arica recibirá a Unión Española, con arbitraje de Francisco Gaggero y transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, a las 18:00 horas, Deportes Puerto Montt enfrentará a Santiago Wanderers en el Chinquihue. Piero Maza será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

El último juego de la jornada en el ascenso arrancará a las 20:30 horas, en el estadio La Granja, donde Curicó Unido se medirá ante Deportes Copiapó, con arbitraje de Benjamín Saravia y transmisión de TNT Sports.

Copa de la Liga

El único encuentro del día por este torneo se disputará desde las 18:30 horas, en el Nicolás Chahuán, donde Unión La Calera recibirá a Deportes La Serena. Mathías Riquelme dirigirá el compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.