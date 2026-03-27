Por falta de nivel: La Roja descarta jugadores de Colo Colo para el Sudamericano Sub 17

El proceso de formación en la selección chilena sigue viento en popa y este año habrá otro torneo de nivel para continuar preparando a los futuros representantes de La Roja adulta.

Entre el 3 y el 19 de abril se disputará el Sudamericano Sub 17, que otorga pasajes al Mundial de la categoría, el cual se llevará a cabo nuevamente en Qatar durante el mes de noviembre.

Este viernes se dio a conocer la nómina de jugadores que viajarán a Paraguay para disputar el torneo clasificatorio, dirigidos por Ariel Leporati, donde la principal novedad es que no hay ningún futbolista de Colo Colo.

Según información de ADN Deportes, la ausencia de jugadores de la cantera alba se debe únicamente al nivel de los mismos, a excepción de Claudio Salvo, quien sí se encontraba en consideración, pero se lesionó en los entrenamientos.

De hecho, desde el semillero del “Cacique” esperaban que Rodrigo Catalán, delantero que fue citado en el último partido del equipo profesional ante Deportes Concepción, estuviera entre los convocados, pero finalmente tampoco fue incluido.

Los nombres que destacan entre quienes sí fueron nominados son Vicente Villegas, portero que debutó esta temporada en el primer equipo de Coquimbo Unido, junto al también guardameta Bautista Andrade, argentino con ascendencia chilena que pertenece a Huracán.

En la línea defensiva, quien deslumbra es Esteban Páez, defensor de la Universidad de Concepción que también ha sumado minutos este 2026 con el “Campanil”, incluso anotando un gol en su debut ante Deportes La Serena por la Liga de Primera.