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Tras aumento de combustibles: alza de pasajes en transporte público de regiones sería ilegal por incumplir plazos

Luego del incremento en el precio de las bencinas, operadores aplicaron nuevos cobros en distintos recorridos sin respetar el aviso previo exigido.

Martín Neut

Freddy Retamal

Terminal de Buses

Terminal de Buses / Diego Martin

El alza en el precio de los combustibles, vigente desde este 26 de marzo, ya comenzó a impactar al transporte público en regiones, donde operadores anunciaron incrementos en los pasajes en distintos recorridos rurales e interurbanos.

En el interior de la región de Valparaíso, por ejemplo, se informó un aumento de hasta $400 en el tramo Putaendo–San Felipe. Lo anterior comenzaría a regir desde este sábado.

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En tanto, en la región de O’Higgins, servicios desde Rancagua hacia comunas como Coltauco, Doñihue y Lo Miranda fijaron tarifas que superan los $2.000 para adultos, afectando directamente a usuarios frecuentes.

¿Es legal el alza en los pasajes?

No obstante, estas alzas podrían ser ilegales. Según el artículo 41 bis del Decreto Supremo 212 del Ministerio de Transportes, “el valor de la tarifa, así como cualquier incremento del mismo, deberá ser comunicado (…) con una anticipación de, a lo menos, 30 días corridos antes de su entrada en vigencia”.

La misma norma agrega que “con el mismo plazo, el responsable del servicio deberá comunicar a los usuarios dicha variación mediante medios escritos exhibidos en un lugar visible al interior de los vehículos”, y que la autoridad regional “podrá reducir el plazo de 30 días antes señalado, hasta por un mínimo de 15 días corridos”.

De esta forma, los aumentos anunciados en plazos acotados abren dudas sobre su legalidad, en un contexto donde el impacto económico ya se hace sentir en el bolsillo de trabajadores, estudiantes y adultos mayores que dependen a diario del transporte público.

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