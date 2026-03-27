Alza de las bencinas en Chile: estos son los principales descuentos en combustibles para hoy viernes / bettphotos / 500px

El fuerte aumento en el precio de los combustibles que comenzó a regir este jueves 26 de marzo ya empezó a generar respuestas en el mercado.

En medio del nuevo golpe al bolsillo para miles de conductores en Chile, distintas instituciones financieras y programas de fidelización activaron beneficios especiales para este viernes, con descuentos que en algunos casos llegan hasta los $300 por litro.

La estrategia busca aliviar, al menos parcialmente, el impacto del llamado “bencinazo”, que ha encendido la preocupación de automovilistas, trabajadores y familias que dependen del auto en su rutina diaria.

En ese escenario, las promociones de hoy se transforman en una opción concreta para quienes todavía necesitan cargar combustible y buscan reducir el efecto inmediato del alza.

Tenpo y Jumbo Prime activan beneficios especiales para hoy viernes

Una de las campañas fue anunciada por Tenpo , que lanzó una promoción especial bautizada como “Bencinazo” para este viernes 27 de marzo. La fintech ofrece un descuento de entre $100 y $300 por litro, disponible para todos sus clientes, incluso para aquellos que ya hubieran agotado sus cuotas mensuales.

Según la información entregada, el beneficio se activa pagando a través de las aplicaciones App Copec, Mi Copiloto de Shell o App Aramco, con una devolución máxima de $4.000 por usuario.

En paralelo, Jumbo Prime también activó un beneficio exclusivo para sus socios durante esta jornada. En este caso, el descuento llega directamente a los $300 por litro en estaciones Copec, lo que lo convierte en una de las promociones más atractivas del día.

Para acceder, los usuarios deben cargar en la App Copec el cupón enviado previamente por correo electrónico.

Eso sí, el beneficio de Jumbo Prime tiene condiciones específicas. Está habilitado para una sola carga por cliente y con un máximo de 100 litros, por lo que su alcance práctico dependerá del consumo y del tamaño del estanque de cada vehículo.

Con el precio de las bencinas aún en el centro del debate, es probable que durante los próximos días surjan nuevas promociones o campañas especiales. Por eso, revisar condiciones, topes y medios de pago puede marcar una diferencia real al momento de cargar.