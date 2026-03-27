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Decretan arresto domiciliario diurno y arraigo nacional para Standly tras su formalización por manejo bajo el efecto de drogas

El tribunal fijó 90 días para indagar los hechos, tras su detención luego de evadir fiscalización. Incautaron sustancias ilícitas y dinero en efectivo.

Martín Neut

Standly

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El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes las medidas cautelares de arraigo nacional y arresto domiciliario diurno para el cantante urbano Camilo Fernando Paredes Aguirre, conocido como Standly, tras ser formalizado por el Ministerio Público.

El artista fue imputado por conducción bajo la influencia de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, además de infracción a la Ley de Drogas, luego de ser detenido la tarde del jueves tras evadir un control policial.

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En el procedimiento, se le incautaron tres bolsas con una sustancia vegetal —presumiblemente marihuana—, una pastilla y media de color rosado y más de $69 millones en efectivo.

Junto con el arresto domiciliario diurno, el tribunal también ordenó la suspensión de su licencia de conducir y fijó un plazo de 90 días para la investigación.

“Los vamos a atrapar”

Desde el municipio de Lo Barnechea, el alcalde Felipe Alessandri valoró el operativo y destacó la coordinación con las policías. “En Lo Barnechea trabajamos mancomunadamente con Carabineros y la PDI, y los resultados llegan”, afirmó.

En esa línea, advirtió que “frente a cualquier ilícito, los vamos a atrapar”, subrayando el uso de tecnología y monitoreo vehicular en la comuna.

“Si alguien es detenido e intenta evadir el control, lo vamos a detener. Eso fue lo que pasó esta tarde”, agregó el jefe comunal, cerrando con un mensaje categórico: “En Lo Barnechea no se viene a delinquir”.

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