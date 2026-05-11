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FOTO. Excarabinero formalizado por atropellar ebrio a una mujer envió carta a familia de la víctima: “Pedir perdón no la traerá de vuelta”

Ángel Cerna Rojas es el principal imputado por la muerte de joven colombiana el pasado 24 de abril.

Felipe Romo

AGENCIAUNO

AGENCIAUNO / Cristobal Ramirez

El accidente protagonizado por ocho ex funcionarios de Carabineros en estado de ebriedad en Santiago centro dejó una víctima fatal tras impactar un vehículo de aplicaciones de movilidad que transportaba a una mujer colombiana de 20 años como pasajera.

El imputado de nombre Ángel Cerna Rojas se encuentra en prisión preventiva por cargos de conducción bajo los efectos de alcohol con resultado de muerte y no prestar auxilio.

Durante horas de la tarde Meganoticias dio a conocer que el involucrado envió una carta a la familia de la víctima, donde pidió perdón y reconoció la gravedad de sus acciones.

“Me dirijo a ustedes con un profundo arrepentimiento por el accidente en el que estuve involucrado. Mis acciones han causado un daño irreparable, y aunque pedir perdón no traerá de vuelta a su ser querido, lamento sinceramente lo sucedido”, comenzó su escrito.

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Reconozco que seguí caminos equivocados y escuché a las personas equivocadas, lo que me llevó a esta situación. Quiero expresar mis más sinceras disculpas a ustedes y a todos los afectados”, continuó.

El ex Carabinero cerró diciendo que “estará arrepentido toda la vida” y que “lamenta el dolor causado a la familia por la pérdida“.

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