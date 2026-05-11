El subsecretario de Justicia asegura que la ampliación de Santiago 1 “representa una ventaja para los vecinos de la comuna”

En una entrevista concedida al programa Desde la Redacción de La Tercera, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, profundizó en el polémico proyecto de ampliación del penal Santiago 1, tras las duras críticas emitidas por el alcalde de la comuna, Mario Desbordes.

Silva fue enfático en señalar que el jefe comunal tenía conocimiento de estas obras hace más de un año, luego de que en febrero de 2025 la Corte Suprema le rechazara un recurso de protección contra el Ministerio de Vivienda por este motivo.

Respecto a la urgencia del proyecto, el subsecretario afirmó que “las condiciones en las que están los privados de libertad en Santiago 1 y en la Penitenciaría no son sustentables en el tiempo”, calificando la situación actual en el paño de Pedro Montt como una “pequeña bomba de tiempo”.

Mitigación y seguridad para los vecinos

Frente a las quejas por el impacto vecinal, Silva aseguró que la ampliación en 1.600 plazas no implica traer más personas al sector, sino mejorar la distribución de quienes ya están allí. Según el subsecretario, las bases de licitación, que están próximas a enviarse a la Contraloría, contemplan “100 mil UF de obras de mitigación”.

“Honestamente creo que la ampliación de Santiago representa una ventaja para los vecinos de la comuna de Santiago. Va a ser una mejora, no un empeoramiento”, sostuvo Silva, quien aprovechó de lanzar una invitación al edil: “Quiero invitar al alcalde Mario Desbordes a la inauguración de esas obras, a las que vamos a llegar en convenio con los vecinos y el alcalde, porque el alcalde va a estar ahí, se los aseguro”.

Crisis carcelaria y metas al 2030

El subsecretario contextualizó la obra dentro de una “crisis nacional”, advirtiendo que en los últimos cuatro años la población carcelaria ha crecido en un 50%, mientras que en 15 años prácticamente solo se ha construido el penal de La Laguna en Talca.

Ante este escenario, el desafío del Ministerio es ambicioso: “duplicar ese plan de infraestructura que contempla 10 mil plazas aseguradas al 2030 para llegar a las 20.000”. Para lograrlo, Silva destacó la necesidad de avanzar en la construcción de “penales industrializados”, que permitan dar soluciones rápidas a las urgencias del sistema.

Impacto del ajuste fiscal en Gendarmería

Finalmente, Silva se refirió al recorte presupuestario del 3% que afectó a la cartera, admitiendo que Gendarmería fue parte de este ejercicio de reducción, aunque en una proporción menor para no comprometer la continuidad del servicio. Al respecto, planteó una reflexión sobre la coherencia del sistema de seguridad: “Si estamos dotando al Estado de más capacidades para perseguir y atrapar bandidos, tenemos que tener también capacidad para guardar a los bandidos”.