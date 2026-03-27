A 14 años del crimen de Daniel Zamudio: condenado insiste nuevamente en salir de prisión

En el marco de un nuevo aniversario del brutal asesinato de Daniel Zamudio, uno de sus agresores volvió a instalar el caso en el debate público.

Se trata de Alejandro Angulo, quien recientemente ingresó una nueva solicitud para acceder a la libertad condicional, buscando cumplir fuera de la cárcel el resto de su condena de 15 años.

Agencia Uno / Juan Gonzalez Ampliar

El requerimiento, que será revisado por la Corte de Apelaciones de Santiago, no es el primero. En 2024 ya había intentado obtener el mismo beneficio, pero fue rechazado luego de que se determinara que presentaba un “alto riesgo de reincidencia”, especialmente en delitos violentos.

Una evaluación similar afectó a otro de los condenados, Raúl López, cuya petición también fue desestimada en su momento.

Desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) manifestaron su preocupación ante este nuevo intento, advirtiendo sobre los riesgos que implicaría su liberación.

“Peticiones que, de ser aceptadas, serán un peligro público”, señalaron, recordando además que Angulo protagonizó amenazas desde la cárcel en años anteriores. En esa línea, agregaron que “su peligrosidad quedó en evidencia incluso estando en prisión”, cuestionando la posibilidad de otorgarle beneficios.

El crimen de Zamudio, ocurrido en 2012 en el Parque San Borja, marcó un antes y un después en la discusión sobre la violencia por orientación sexual en Chile. El joven fue atacado y torturado durante horas por un grupo de agresores, falleciendo semanas después producto de la gravedad de sus lesiones. El caso derivó en la promulgación de la llamada Ley Zamudio, orientada a sancionar la discriminación.

Mientras tanto, otro de los responsables, Patricio Ahumada, cumple presidio perpetuo y no podrá optar a beneficios hasta 2032. La insistencia de Angulo vuelve a tensionar el debate sobre justicia, memoria y reparación en uno de los casos más impactantes de las últimas décadas en el país.