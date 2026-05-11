Catalina Muñoz, hija de Carlos Muñoz, exdelantero de Colo Colo y Santiago Wanderers, entre otros clubes, fue la heroína de la clasificación de La Roja Femenina Sub 17 al Mundial 2026 de Marruecos, al anotar en los descuentos el gol del triunfo con que Chile venció a Ecuador en el repechaje del Sudamericano disputado en Paraguay.

El atacante, que actualmente milita en Santiago Morning, conversó este lunes con Los Tenores de la Tarde, donde reveló la travesía que realizó en apenas cuatro días para acompañar a su hija en tierras guaraníes y cómo vivió en primera persona el histórico logro de la selección chilena femenina comandada por su joven descendiente.

“Los que conocen a Catalina y la han visto jugar saben que desde hace años viene mostrando cosas interesantes en el fútbol formativo. Es una chica con muchas condiciones. Yo soy muy feliz de verla jugar, de cómo ha ido creciendo y de los pasos que ha dado en su corta carrera. Tiene mucho talento y ven en ella un gran potencial”, comenzó señalando el delantero de 37 años.

“En el partido con Argentina tuvo que salir y usar un vendaje. Eso le impidió jugar contra Brasil, porque no estaba en condiciones. Fue una semana dura, porque sintió el golpe y pensar que podía perderse la etapa decisiva fue complicado, pero se preparó por si no se le ganaba a Brasil y había que pelear otra oportunidad para ir al Mundial”, agregó.

El nacido en Valparaíso también recordó sus celebraciones con la camiseta de Colo Colo, cuando festejaba mostrando una polera con la foto de su hija siendo apenas una bebé. “Es increíble cómo pasan los años. La gente me lo hace ver con esa camiseta en Colo Colo cuando ella tenía uno o dos años, y ahora verla en el formativo de Colo Colo y en la selección es un orgullo para todos”, afirmó.

Además, reveló el intenso itinerario que realizó para acompañar a Catalina, incluso teniendo que entrenar con su actual club entremedio. “Justo nos tocó libre en la fecha y tuve la oportunidad de viajar el miércoles para el partido con Brasil. Fui al Defensores del Chaco y esa misma noche me devolví a Santiago porque tenía que entrenar al otro día. Le prometí a mi hija que el sábado íbamos a estar toda la familia y así fue: el viernes nos fuimos de vuelta a Paraguay y estuvimos todos en el estadio”, cerró Carlos Muñoz.