Alza de bencinas en Chile: suben pasajes de buses interurbanos en regiones de Valparaíso y O’Higgins

El transporte en regiones vuelve a transformarse en un foco de preocupación para miles de pasajeros.

En las últimas horas se confirmó un nuevo ajuste tarifario que afectará recorridos en las regiones de Valparaíso y O’Higgins, con alzas que impactarán directamente el bolsillo de trabajadores, estudiantes y adultos mayores que dependen a diario de estos servicios para movilizarse.

Uno de los casos que más inquietud ha generado se encuentra en el trayecto entre San Felipe y Putaendo, operado por Buses Puma. Actualmente, el valor del pasaje directo es de $1.100, pero desde este sábado 28 de marzo subirá a $1.500, lo que representa un aumento de $400 en un solo ajuste.

La situación reabre el debate sobre la desigualdad territorial en materia de transporte, especialmente en zonas donde el subsidio estatal no tiene el mismo alcance que en Santiago.

Nuevas tarifas también alcanzan recorridos en la Región de O’Higgins

Sin embrgo, el ajuste no se limita a Valparaíso. En la Región de O’Higgins también se informaron nuevos valores para varios trayectos interurbanos con salida desde Rancagua. En el recorrido hacia Coltauco, el pasaje adulto quedó fijado en $2.600, mientras que el valor para adultos mayores será de $1.300 y para estudiantes de $850.

En el caso de Rancagua-Doñihue, la nueva tarifa para adultos será de $2.350, con valores de $1.200 para adultos mayores y $800 para estudiantes. A ello se suma el tramo Rancagua-Lo Miranda, donde el pasaje adulto llegará a $2.100, el de adulto mayor a $1.150 y el escolar a $700. Además, se informó que la tarifa mínima quedará en $1.300.

En Valparaíso, el detalle del nuevo tarifario de Buses Puma también muestra incrementos según tipo de servicio. La tarifa rural subirá a $2.000, la tarifa intermedia a $1.200 y la tarifa local a $1.000. En paralelo, los valores para tercera edad y estudiantes se mantendrán en escalas diferenciadas, aunque igualmente más altas para muchos usuarios que utilizan el servicio de manera habitual.

Este nuevo ajuste tarifario se da tras la histórica alza de los combustibles en Chile, debido a las modificaciones que el Gobierno realizó al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

Por ahora, el aumento ya está sobre la mesa y comenzará a sentirse de inmediato en el presupuesto de quienes usan estos recorridos. La atención ahora quedará puesta en si este reajuste se extenderá a otras zonas del país o si habrá algún otro tipo de respuesta para amortiguar su impacto.