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VIDEO. La feroz discusión de Vasco Moulian con Betsy Camino: “Me pongo unos colaless y unos tacos...”

Betsy Camino participó de la prueba del Pole Dance Art en el capítulo más reciente de Fiebre de Baile.

Nicolás Lara Córdova

La feroz discusión de Vasco Moulian con Betsy Camino: “Me pongo unos colaless y unos tacos...”

Durante la noche de este lunes, los participantes de Fiebre de Baile se tuvieron que enfrentar a la prueba de Pole Dance Art.

Tras su presentación, Betsy Camino protagonizó una feroz discusión con Vasco Moulian, quien criticó duramente la performance de la cubana.

El actor le comentó a Camino que él había buscado en ChatGPT la descripción del Pole Dance Art, mencionándole a la bailarina que esto no se trataría de una disciplina exacta.

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“Yo entiendo que usted lo googleó en Chat GPT, pero tenemos un campeón y un director que nos puede decir también, sin desmerecer los conocimientos y las notas que ustedes nos van a dar. No quiero quedar como una mentirosa”, le respondió Betsy Camino a Vasco Moulian.

El jurado le comentó que el Pole Dance Art se trataría de “lo más básico del mundo”, lo que provocó la molestia de la participante.

“También está el pole erótico también. Yo me pongo un colaless con este cuero estupendo, me veo sexy y unos tacos y ya es pole erótico”, dijo Betsy.

“Betsy, como yo soy un ignorante, lo que yo sentí es que no tuviste mayor intervención con el tubo. Yo encontré que su trabajo mediocre”, le respondió Vasco Moulian.

“Usted me llama a mí mediocre cuando no es bailarín, ni siquiera sabe los conceptos. Usted por falta de carencias me dice a mí mediocre, porque es más fácil decir mediocre que aceptar lo que yo hice. Hoy le conviene tirarme para el piso y arrastrarme como trapero”, cerró Betsy Camino.

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