Caso Stephanie Vaquer: confirman sentencia contra expareja por intento de feminicidio y VIF

El luchador Rogelio Reyes fue declarado culpable por el intento de feminicidio contra la luchadora nacional.

Nicolás Lara Córdova

Este martes se dio a conocer la sentencia contra el luchador mexicano Rogelio Reyes, más conocido como “El Cuatrero”, luego de ser declarado culpable por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar contra la chilena, Stephanie Vaquer.

Según información de El Heraldo de México, Reyes fue condenado a 12 años y ocho meses, pero no pasará dicho tiempo en prisión ya que se tomaron en cuenta los dos años que pasó en prisión preventiva, es decir, cumplirá una condena de 10 años y ocho meses.

El citado medio indicó que el equipo legal de Rogelio Reyes buscará reducir la condena por buena conducta.

De concretarse dicha petición, la expareja de Stephanie Vaquer podría recuperar su libertad en cinco años.

¿Has sufrido una situación de violencia o conoces a alguien?

El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género tiene a disposición el fono *1455, atendido por especialistas en violencia, que entrega orientación a todas las mujeres que sufren o son testigos de maltrato físico y/o psicológico.

Su función es informar a las mujeres sobre sus derechos, los procesos de denuncia y los servicios. Y algo importante: es gratuito, confidencial y su horario de atención es de 08:00 a 00:00 horas, excepto festivos.

