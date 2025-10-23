Tía Rica prepara nuevo remate: subastará caballos, autos y maletas olvidadas en el aeropuerto

La Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), más conocida como la Tía Rica, confirmó la realización de uno de sus remates más esperados del año.

La subasta contará con una variada lista de artículos, que van desde maletas olvidadas en el Aeropuerto de Santiago hasta caballos del Ejército y autos dados de baja por organismos públicos.

¿Cuándo será el remate?

El evento se llevará a cabo el martes 29 de octubre, y al igual que en las últimas ediciones, será completamente en línea, permitiendo la participación de personas desde cualquier punto del país.

La medida busca garantizar transparencia y ampliar la participación en los procesos, según explicó la institución dependiente del Ministerio del Trabajo.

¿Qué se subastará y cómo participar?

Entre los artículos disponibles destacan:

Maletas, mochilas y bolsos extraviados en el Aeropuerto de Santiago.

40 caballos pertenecientes al Ejército de Chile, dados de baja de sus funciones.

Vehículos fiscales de distintas reparticiones públicas.

Quienes deseen participar deben inscribirse previamente en el sitio web oficial de la Dicrep (AQUÍ), donde se encuentra disponible la sección “Calendario de Remates”.

Allí se detallan las fechas, condiciones, lotes y montos mínimos de puja, además de los pasos para realizar la oferta virtual.