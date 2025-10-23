;

Tía Rica prepara nuevo remate: subastará caballos, autos y maletas olvidadas en el aeropuerto

El evento será completamente en línea y permitirá participar desde cualquier punto del país.

Javiera Rivera

“Tía Rica”

“Tía Rica” / Hans Scott

La Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), más conocida como la Tía Rica, confirmó la realización de uno de sus remates más esperados del año.

La subasta contará con una variada lista de artículos, que van desde maletas olvidadas en el Aeropuerto de Santiago hasta caballos del Ejército y autos dados de baja por organismos públicos.

¿Cuándo será el remate?

El evento se llevará a cabo el martes 29 de octubre, y al igual que en las últimas ediciones, será completamente en línea, permitiendo la participación de personas desde cualquier punto del país.

La medida busca garantizar transparencia y ampliar la participación en los procesos, según explicó la institución dependiente del Ministerio del Trabajo.

Revisa también

ADN

¿Qué se subastará y cómo participar?

Entre los artículos disponibles destacan:

  • Maletas, mochilas y bolsos extraviados en el Aeropuerto de Santiago.
  • 40 caballos pertenecientes al Ejército de Chile, dados de baja de sus funciones.
  • Vehículos fiscales de distintas reparticiones públicas.

Quienes deseen participar deben inscribirse previamente en el sitio web oficial de la Dicrep (AQUÍ), donde se encuentra disponible la sección “Calendario de Remates”.

Allí se detallan las fechas, condiciones, lotes y montos mínimos de puja, además de los pasos para realizar la oferta virtual.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad