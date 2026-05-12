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Tras despedirse del Derby County: Ben Brereton ya tiene nuevo pretendiente en Inglaterra

Desde Inglaterra aseguran que otro club de la Championship ha mostrado un fuerte interés por el delantero chileno.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Naomi Baker

Ben Brereton no logró conseguir el ascenso a la Premier League con el Derby County y ahora se despidió del club en el que estuvo cedido durante toda la temporada.

Ahora, el chileno está obligado a regresar al Southampton, equipo dueño de su pase y que este martes clasificó a la final de los playoffs de ascenso a la máxima categoría del fútbol inglés.

Sin embargo, incluso si los “Saints” logran subir a la Premier League, todo indica que el futuro del delantero de La Roja no estará en el club que compró su carta por más de 8 millones de dólares en 2024.

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Según reportó el medio inglés Express and Star, varios equipos siguen de cerca la situación de Brereton Díaz y uno de los más interesados sería el West Bromwich Albion, elenco que continuará en la Championship la próxima temporada.

Desde Inglaterra aseguran que no es la primera vez que los “Baggies” muestran interés por el atacante chileno y que podrían concretar un importante fichaje, considerando que aún tiene dos años de contrato con el Southampton.

De todas maneras, en Derby County también han expresado públicamente su deseo de seguir contando con Ben Brereton para la próxima campaña. Todo apunta a que serán meses movidos para el chileno en el mercado de fichajes.

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