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Comisión de Trabajo de la Cámara despacha reajuste del sueldo mínimo con nuevo monto tras indicación del Ejecutivo

El nuevo monto, superior al propuesto originalmente, entrará en vigencia retroactiva al 1 de mayo de 2026 tras incluirse el IPC de abril en el cálculo de ajuste.

Mario Vergara

Comisión de Trabajo de la Cámara despacha reajuste del sueldo mínimo con nuevo monto tras indicación del Ejecutivo

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó este martes el proyecto de ley (boletín 18230) que define el reajuste del Ingreso Mínimo Mensual (IMM), junto con las asignaciones familiares y el subsidio familiar.

El avance de la iniciativa fue posible gracias a una indicación del Ejecutivo que elevó el monto originalmente presentado, estableciendo que el nuevo sueldo mínimo para trabajadores mayores de 18 y de hasta 65 años será de $553.553, con vigencia a contar del 1 de mayo de este año.

El ministro subrogante del Trabajo, Gustavo Rosende, explicó que el cambio respondió a una solicitud parlamentaria para incluir el IPC de abril en el cálculo, sumándolo a la variación de enero, febrero y marzo. De no haberse aplicado esta corrección, el monto habría llegado solo a $546.546.

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Calendario de reajustes y proyecciones

El proyecto establece una hoja de ruta clara para los próximos periodos:

  • Enero 2027: El IMM se reajustará automáticamente según la variación acumulada del IPC entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2026.
  • Junio 2027: El Presidente de la República deberá enviar un nuevo proyecto de ley para proponer un reajuste que rija desde el 1 de julio de 2027, previa consulta al Consejo Superior Laboral.
  • Financiamiento: El mayor gasto para este 2026 será cubierto por el Tesoro Público.

Aprobación de asignaciones y rechazos puntuales

La instancia aprobó los nuevos valores para el Sistema Único de Prestaciones Familiares (SUF) y el Subsidio Familiar, el cual se fijó en $22.601 para el presente año. Las asignaciones se distribuirán por tramos de ingreso:

  • $22.601 por carga: Para rentas hasta $649.039.
  • $13.870 por carga: Para rentas entre $649.039 y $947.990.
  • $4.382 por carga: Para rentas entre $947.990 y $1.478.539.

Sin embargo, la comisión rechazó los montos propuestos para trabajadores menores de 18 y mayores de 65 años ($412.938), así como el ingreso para fines no remuneracionales ($356.815), por considerarlos insuficientes.

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