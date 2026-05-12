Comisión de Trabajo de la Cámara despacha reajuste del sueldo mínimo con nuevo monto tras indicación del Ejecutivo
El nuevo monto, superior al propuesto originalmente, entrará en vigencia retroactiva al 1 de mayo de 2026 tras incluirse el IPC de abril en el cálculo de ajuste.
La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó este martes el proyecto de ley (boletín 18230) que define el reajuste del Ingreso Mínimo Mensual (IMM), junto con las asignaciones familiares y el subsidio familiar.
El avance de la iniciativa fue posible gracias a una indicación del Ejecutivo que elevó el monto originalmente presentado, estableciendo que el nuevo sueldo mínimo para trabajadores mayores de 18 y de hasta 65 años será de $553.553, con vigencia a contar del 1 de mayo de este año.
El ministro subrogante del Trabajo, Gustavo Rosende, explicó que el cambio respondió a una solicitud parlamentaria para incluir el IPC de abril en el cálculo, sumándolo a la variación de enero, febrero y marzo. De no haberse aplicado esta corrección, el monto habría llegado solo a $546.546.
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Calendario de reajustes y proyecciones
El proyecto establece una hoja de ruta clara para los próximos periodos:
- Enero 2027: El IMM se reajustará automáticamente según la variación acumulada del IPC entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2026.
- Junio 2027: El Presidente de la República deberá enviar un nuevo proyecto de ley para proponer un reajuste que rija desde el 1 de julio de 2027, previa consulta al Consejo Superior Laboral.
- Financiamiento: El mayor gasto para este 2026 será cubierto por el Tesoro Público.
Aprobación de asignaciones y rechazos puntuales
La instancia aprobó los nuevos valores para el Sistema Único de Prestaciones Familiares (SUF) y el Subsidio Familiar, el cual se fijó en $22.601 para el presente año. Las asignaciones se distribuirán por tramos de ingreso:
- $22.601 por carga: Para rentas hasta $649.039.
- $13.870 por carga: Para rentas entre $649.039 y $947.990.
- $4.382 por carga: Para rentas entre $947.990 y $1.478.539.
Sin embargo, la comisión rechazó los montos propuestos para trabajadores menores de 18 y mayores de 65 años ($412.938), así como el ingreso para fines no remuneracionales ($356.815), por considerarlos insuficientes.
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