Comisión de Trabajo de la Cámara despacha reajuste del sueldo mínimo con nuevo monto tras indicación del Ejecutivo

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó este martes el proyecto de ley (boletín 18230) que define el reajuste del Ingreso Mínimo Mensual (IMM), junto con las asignaciones familiares y el subsidio familiar.

El avance de la iniciativa fue posible gracias a una indicación del Ejecutivo que elevó el monto originalmente presentado, estableciendo que el nuevo sueldo mínimo para trabajadores mayores de 18 y de hasta 65 años será de $553.553, con vigencia a contar del 1 de mayo de este año.

El ministro subrogante del Trabajo, Gustavo Rosende, explicó que el cambio respondió a una solicitud parlamentaria para incluir el IPC de abril en el cálculo, sumándolo a la variación de enero, febrero y marzo. De no haberse aplicado esta corrección, el monto habría llegado solo a $546.546.

Calendario de reajustes y proyecciones

El proyecto establece una hoja de ruta clara para los próximos periodos:

Enero 2027: El IMM se reajustará automáticamente según la variación acumulada del IPC entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2026.

El IMM se reajustará automáticamente según la entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2026. Junio 2027: El Presidente de la República deberá enviar un nuevo proyecto de ley para proponer un reajuste que rija desde el 1 de julio de 2027 , previa consulta al Consejo Superior Laboral.

El Presidente de la República deberá enviar un nuevo proyecto de ley para proponer un reajuste que rija desde el , previa consulta al Consejo Superior Laboral. Financiamiento: El mayor gasto para este 2026 será cubierto por el Tesoro Público.

Aprobación de asignaciones y rechazos puntuales

La instancia aprobó los nuevos valores para el Sistema Único de Prestaciones Familiares (SUF) y el Subsidio Familiar, el cual se fijó en $22.601 para el presente año. Las asignaciones se distribuirán por tramos de ingreso:

$22.601 por carga: Para rentas hasta $649.039.

Para rentas hasta $649.039. $13.870 por carga: Para rentas entre $649.039 y $947.990.

Para rentas entre $649.039 y $947.990. $4.382 por carga: Para rentas entre $947.990 y $1.478.539.

Sin embargo, la comisión rechazó los montos propuestos para trabajadores menores de 18 y mayores de 65 años ($412.938), así como el ingreso para fines no remuneracionales ($356.815), por considerarlos insuficientes.