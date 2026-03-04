;

FOTO. ¿Tienes uno? Así es el raro y valioso billete de $1.000 que podría venderse en hasta $500 mil en Chile

El ejemplar cuenta con un error “bastante peculiar”, según comentó un coleccionista nacional.

Sebastián Escares

¿Tienes uno? Así es el raro y valioso billete de $1.000 que podría venderse en hasta $500 mil en Chile

Los coleccionistas y fanáticos de la numismática constantemente están en busca de nuevos billetes o monedas para sumar a sus valiosas colecciones personales.

El coleccionista nacional y el creador de la página Error Coins Chile en Instagram, Ignacio Villalón, compartió un registro en el que dio a conocer uno de los billetes más valiosos de su colección: un extraño ejemplar de $1.000.

Revisa también:

ADN

¿Lo novedoso? Es que el billete de $1.000 que cuenta con un error, podría llegar a venderse en la exorbitante suma de $500.000, dependiendo del estado de conservación del mismo.

¿Cuál es el billete?

Se trata de un billete de $1.000 que “tiene un error bastante peculiar”, expresó el coleccionista, y es que el ejemplar cuenta con un exceso de papel en su esquina superior izquierda.

“Este error se conoce como corte mariposa. Quizás algunos de ustedes se preguntan cómo es que se produce. Yo les explico, el pliego de billetes, antes de ser cortado, tiene como 40 ejemplares y con este billete pasó que en la esquina del pliego se dobló”, explicó.

Esto último, provocó que la guillotina que corta los billetes hiciera un corte “defectuoso”, antes de que el ejemplar entrara en funcionamiento.

“Se lo encontró una persona que trabajaba en el banco en el año 1994. Lo guardó en un libro y hasta el día de hoy lo conservó para vendérmelo”, comentó Villalón. Dicho ejemplar, podría llegar a venderse en hasta $500.000, según indicó.

A continuación, el ejemplar:

ADN

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad