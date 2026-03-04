¿Tienes uno? Así es el raro y valioso billete de $1.000 que podría venderse en hasta $500 mil en Chile

Los coleccionistas y fanáticos de la numismática constantemente están en busca de nuevos billetes o monedas para sumar a sus valiosas colecciones personales.

El coleccionista nacional y el creador de la página Error Coins Chile en Instagram, Ignacio Villalón, compartió un registro en el que dio a conocer uno de los billetes más valiosos de su colección: un extraño ejemplar de $1.000.

¿Lo novedoso? Es que el billete de $1.000 que cuenta con un error, podría llegar a venderse en la exorbitante suma de $500.000, dependiendo del estado de conservación del mismo.

¿Cuál es el billete?

Se trata de un billete de $1.000 que “tiene un error bastante peculiar”, expresó el coleccionista, y es que el ejemplar cuenta con un exceso de papel en su esquina superior izquierda.

“Este error se conoce como corte mariposa. Quizás algunos de ustedes se preguntan cómo es que se produce. Yo les explico, el pliego de billetes, antes de ser cortado, tiene como 40 ejemplares y con este billete pasó que en la esquina del pliego se dobló”, explicó.

Esto último, provocó que la guillotina que corta los billetes hiciera un corte “defectuoso”, antes de que el ejemplar entrara en funcionamiento.

“Se lo encontró una persona que trabajaba en el banco en el año 1994. Lo guardó en un libro y hasta el día de hoy lo conservó para vendérmelo”, comentó Villalón. Dicho ejemplar, podría llegar a venderse en hasta $500.000, según indicó.

A continuación, el ejemplar: