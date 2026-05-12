Golpe para Chile: venta mundial de vinos cae a mínimos históricos

Chile atraviesa una transición gubernamental con los primeros meses de José Antonio Kast al mando, quien ha impulsado constantemente una reformulación en la economía chilena.

Sin embargo el país sufrió un duro golpe en el mercado internacional con uno de sus principales productos de exportación. La venta de vinos cayó de manera importante en 2025.

Esto fue informado por la Organización Internacional de la Viña y el Vino en su último informe, donde apuntó a la caída en un 4,7% en el comercio mundial de este líquido.

Esto equivale a un bajón del 2,1 % del precio del vino, algo que impactó directamente a Chile.

Las cifras entregadas corresponden a una caída en un 9,9% de la producción de la bebida, que se traduce en 8,4 millones de hectolitros menos (unidad de medida que equivale a 100 litros). Esta es el número más bajo desde 2007.

Las razones de la caída de venta en vinos a través del mundo

Uno de los principales factores son los aranceles impuestos por Donald Trump a los productos de importación, siendo Estados Unidos uno de los grandes compradores de vino chileno.

Así también influyó la caída en el consumo del caldo nacional en Europa con países como Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, España o Rusia.

Otro de los grandes consumidores de vino es China, que redujo sus niveles de consumo de manera considerable en un 13%, siendo el nivel más bajo desde 2018.