;

“Vergüenza absoluta”: hinchas de Argentina estallan por amistoso que pactó su selección tras la fallida Finalissima

Al no poder jugar contra España, la Albiceleste cerró un amistoso con Mauritania, noticia que no gustó para nada al otro lado de la cordillera.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Icon Sportswire

Mediante sus redes sociales, la selección argentina anunció que disputará un amistoso contra Mauritania el próximo viernes 27 de marzo en La Bombonera, en el marco de la Fecha FIFA de marzo.

La Albiceleste agendó este compromiso al no poder jugar la Finalissima contra España, la cual estaba programada para ese mismo 27 de marzo, pero hace unos días el partido fue cancelado porque UEFA y Conmebol no llegaron a un acuerdo para definir una nueva sede.

Revisa también:

ADN

Hinchas argentinos estallan contra “Chiqui” Tapia

Tras el anuncio del amistoso con Mauritania, los hinchas argentinos estallaron en redes sociales y apuntaron contra la AFA y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

En concreto, los fanáticos trasandinos criticaron a Tapia por no pactar un amistoso contra un rival de mayor jerarquía, considerando que Argentina se está preparando para defender su título de la Copa del Mundo.

Vale mencionar que en las últimas ventanas de Fecha FIFA, la Albiceleste jugó amistosos contra Angola, Puerto Rico y Venezuela, selecciones que no clasificaron al Mundial 2026.

Las críticas de los fanáticos trasandinos

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad