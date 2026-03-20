“Vergüenza absoluta”: hinchas de Argentina estallan por amistoso que pactó su selección tras la fallida Finalissima

Mediante sus redes sociales, la selección argentina anunció que disputará un amistoso contra Mauritania el próximo viernes 27 de marzo en La Bombonera, en el marco de la Fecha FIFA de marzo.

La Albiceleste agendó este compromiso al no poder jugar la Finalissima contra España, la cual estaba programada para ese mismo 27 de marzo, pero hace unos días el partido fue cancelado porque UEFA y Conmebol no llegaron a un acuerdo para definir una nueva sede.

Hinchas argentinos estallan contra “Chiqui” Tapia

Tras el anuncio del amistoso con Mauritania, los hinchas argentinos estallaron en redes sociales y apuntaron contra la AFA y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

En concreto, los fanáticos trasandinos criticaron a Tapia por no pactar un amistoso contra un rival de mayor jerarquía, considerando que Argentina se está preparando para defender su título de la Copa del Mundo.

Vale mencionar que en las últimas ventanas de Fecha FIFA, la Albiceleste jugó amistosos contra Angola, Puerto Rico y Venezuela, selecciones que no clasificaron al Mundial 2026.

Las críticas de los fanáticos trasandinos

los amistosos que cierra tapia son una vergüenza absoluta. me acuerdo cuando grondona cerró contra españa después del mundial 2010 https://t.co/N3FVA5M4e6 — seba (@sebaarce__) March 20, 2026

Es una verguenza, hagan un combinado de jugadores argentinos. MAURITAAAAANIA https://t.co/OQMJIoczuf — Feno Tartaglia (@fenotartaglia) March 20, 2026

AFA se negó a jugar la Finalissima con España el 27 de marzo porque, según ellos, esa fecha era imposible.



Ahora organiza un amistoso con Mauritania (115 del Ranking FIFA) en la misma fecha en la que no podía jugar contra España.



El Chiqui Tapia es una vergüenza. https://t.co/mQ6c7luel3 pic.twitter.com/t4xy8a5oMJ — Stanley del 56% (@stanleybostero) March 20, 2026

Esto es una vergüenza... Somos campeones del mundo y jugamos contra un país que en mi vida escuche... MAURITANIA (???)



MAÑANA sábado se comunicará el valor de las entradas que se pondrán a la venta el próximo lunes. https://t.co/tPIaxjfJzq — La Bombotuitera! ⭐⭐⭐ (@LaBombotuitera) March 20, 2026

Era más digno que jueguen contra los 11 ganadores del concurso de las tapitas doradas de Coca Cola. https://t.co/skMYlhAUn1 — Panqui (@panquimolina) March 20, 2026