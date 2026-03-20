“Vergüenza absoluta”: hinchas de Argentina estallan por amistoso que pactó su selección tras la fallida Finalissima
Al no poder jugar contra España, la Albiceleste cerró un amistoso con Mauritania, noticia que no gustó para nada al otro lado de la cordillera.
Mediante sus redes sociales, la selección argentina anunció que disputará un amistoso contra Mauritania el próximo viernes 27 de marzo en La Bombonera, en el marco de la Fecha FIFA de marzo.
La Albiceleste agendó este compromiso al no poder jugar la Finalissima contra España, la cual estaba programada para ese mismo 27 de marzo, pero hace unos días el partido fue cancelado porque UEFA y Conmebol no llegaron a un acuerdo para definir una nueva sede.
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Hinchas argentinos estallan contra “Chiqui” Tapia
Tras el anuncio del amistoso con Mauritania, los hinchas argentinos estallaron en redes sociales y apuntaron contra la AFA y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.
En concreto, los fanáticos trasandinos criticaron a Tapia por no pactar un amistoso contra un rival de mayor jerarquía, considerando que Argentina se está preparando para defender su título de la Copa del Mundo.
Vale mencionar que en las últimas ventanas de Fecha FIFA, la Albiceleste jugó amistosos contra Angola, Puerto Rico y Venezuela, selecciones que no clasificaron al Mundial 2026.
Las críticas de los fanáticos trasandinos
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