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Supremacía chilena: así quedó el registro de La Roja contra selecciones africanas tras vencer a Cabo Verde

El amistoso en Auckland se suma a un largo registro de duelos intercontinentales, en una positiva racha para el elenco nacional.

Damián Riquelme

Supremacía chilena: así quedó el registro de La Roja contra selecciones africanas tras vencer a Cabo Verde

Supremacía chilena: así quedó el registro de La Roja contra selecciones africanas tras vencer a Cabo Verde / Joe Allison - FIFA

La selección chilena logró remontar un dificil encuentro contra Cabo Verde por 4-2 con goles de Ben Brereton, Maximiliano Gutiérrez, Loyola y por ultimo Gonzalo Tapia. Este compromiso marcó un hito, ya que es la primera vez en la historia que el equipo nacional se vió las caras ante los denominados “Tiburones Azules”, sumando así un nuevo rival de la Confederación Africana a su registro.

Dentro de este historial destacan hitos como el empate 1-1 ante Camerún en el Mundial de Francia 1998, que permitió el paso a octavos de final, y el triunfo por 2-0 ante el mismo rival en la Copa Confederaciones 2017. No obstante, el primer antecedente oficial fue amargo, con una caída por 3-2 ante Argelia en la Copa del Mundo de España 1982.

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Otro de los encuentros que se suma a este registro histórico fue el amistoso disputado en junio de 2017 contra Burkina Faso en el Estadio Nacional. En aquella ocasión, la Roja se impuso con un sólido 3-0 gracias a un doblete de Arturo Vidal y un tanto de Ángelo Sagal; así como los cruces frente a Ghana, con un empate 1-1 en 2012 y una caída por la cuenta mínima en la Copa Kirin de 2022.

El duelo de este viernes no solo sirvió para probar las variantes tácticas del proceso liderado por Nicolás Córdova, sino también para extender la racha ganadora ante elencos africanos, la jerarquía técnica de los futbolistas nacionales ha sido clave en estos enfrentamientos, que suelen caracterizarse por una alta intensidad física de los rivales.

Así quedó el registro histórico de Chile contra países africanos

Partidos Jugados19
Triunfos10
Empates5
Derrotas4
Goles a Favor33
Goles en Contra23

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