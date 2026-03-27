“Pensé que iba a tener más emoción, pero no. Fue muy malo”: el análisis de Arturo Vidal a la victoria de Chile ante Cabo Verde

La jornada de este viernes en la madrugada estuvo marcada por el enfrentamiento amistoso entre las selecciones de Chile y Cabo Verde, un encuentro que sirvió como prueba para el cuerpo técnico liderado por Nicolás Córdova en su búsqueda de nuevas variantes tácticas.

Tras una semana de intensos entrenamientos y con la presión de mostrar una cara renovada ante un rival físicamente exigente, el equipo saltó a la cancha buscando imponer su ritmo desde los primeros minutos.

El compromiso se definió gracias a que La Roja logró desestabilizar la defensa de los “Tiburones Azules” para sellar un marcador de 4-2, con goles de Ben Brereton, Maximiliano Gutiérrez, Felipe Loyola y Gonzalo Tapia. Con este resultado, el combinado nacional suma confianza de cara a los próximos desafíos internacionales.

Sin embargo, no fue todo color de rosas, pues el nivel mostrado por el combinado chileno dejó mucho que desear, teniendo en consideración que el rival se encuentra actualmente en el ranking FIFA número 70. Uno de los que hizo pública su inconformidad fue Arturo Vidal, el cual hizo un análisis del duelo.

“La figura está entre Felipe Loyola y el ‘Vicho’ Pizarro. Pero sí, me quedo con Loyola porque llegó, hizo gol, entró en el segundo tiempo y se notó el cambio”, expresó el histórico mediocampista.

Luego, sobre lo futbolístico como tal y el nivel de La Roja, aseguró que “pensé que el partido iba a tener más emoción, pero no. Muy malo. Lo más positivo es que se ganó. Después, en el análisis, hay que ver bien qué se hizo bien de lo que se ensayó y buscar en qué se puede mejorar. Lo importante es que se dio vuelta, pero poquito”, sentenció Arturo Vidal.

Ahora, la selección chilena se verá las caras este lunes 30 de marzo contra el cuadro de Nueva Zelanda, que se disputará a contar de las 03:00 de la madrugada de nuestro país.